Izsludināts iepirkums par Ķekavas apvedceļa būvdarbu uzraudzību

VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) ir izsludinājusi atklātu konkursu par Ķekavas apvedceļa būvdarbu uzraudzību, informēja LVC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paziņojums par iepirkumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā, savukārt šī iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Šis ir nākamais solis publiskās un privātās partnerības projekta par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu īstenošanā.

Pamatojoties uz IUB lēmumu izbeigt Spānijas uzņēmuma "Cointer Concesiones" ("Cointer") sūdzības izskatīšanu Ķekavas apvedceļa projekta iepirkumā, kā arī atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajai procedūrai, 19.oktobrī iepirkuma uzvarētājs piegādātāju apvienība "Kekava ABT" sāka sarunas ar pašu izvēlētiem finansētājiem, lai vienotos par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas gala nosacījumiem.

Procedūras laikā finansētāji veiks "Kekava ABT" finanšu un tehnisko spēju padziļināto izpēti, lai no savas puses pārliecinātos par pretendenta spējām īstenot projektu. Atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām šī izpēte var ilgt līdz trim mēnešiem ar iespēju pagarināt šo termiņu vēl par trim mēnešiem, ja to ar pamatojumu pieprasa finansētāji.

Pēc padziļinātās izpētes no finansētāju puses pabeigšanas Satiksmes ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošinās, ka pirms publiskās-privātās partnerības (PPP) līguma parakstīšanas tiek saņemts Eiropas Savienības Statistikas biroja ("Eurostat") viedoklis par to, ka Ķekavas apvedceļa PPP projekta aktīvi tiek uzskaitīti privātā partnera aktīvu bilancē, neradot nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. Pēc "Eurostat" pozitīva viedokļa saņemšanas tiks slēgts PPP līgums par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu.

Ņemot vērā, ka Ķekavas apvedceļa būvdarbu uzraudzība ir jānodrošina pasūtītājam, un savlaicīgi gatavojoties partnerības līguma izpildei, LVC ir izsludinājusi būvdarbu uzraudzības iepirkumu.

Ministru kabinets šā gada 11.augustā atbalstīja Ķekavas apvedceļa būvniecību kā pirmo nozīmīgo industriālo PPP projektu Baltijā, kas tiks īstenots pēc projektē-būvē-uzturi-finansē modeļa. Publiskais partneris šajā projektā būs valsts Satiksmes ministrijas personā, kuras vārdā projektu īsteno LVC. Privātais partneris - publiskā iepirkuma rezultātā izvēlētais privātais uzņēmējs.

Jau ziņots, ka tiesības slēgt PPP līgumu par Ķekavas apvedceļa projektēšanu, būvēšanu un uzturēšanu piešķirtas personu apvienībai "Kekava ABT", kuras sastāvā ir Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "Transport Infrastructure Investment Company 2 S.C.A., SICAR" ("TIIC 2 S.C.A., SICAR"), kā arī AS "A.C.B." un SIA "Binders".

No diviem pretendentiem, kuri iesniedza galīgos piedāvājumus, "Kekava ABT" izvēlēts kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kam bija arī zemākā cena. Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "TIIC 2 S.C.A., SICAR", kamēr pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir "A.C.B." un "Binders".

Pieejamības maksājums privātajam partnerim būs līdz 13,5 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) gadā. Atkarībā no dažādiem apstākļiem, summa var būt arī mazāka, bet noteikti ne lielāka. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, maksimālā summa 20 gadu laikā var sasniegt 270 miljonus eiro bez PVN.

Ķekavas apvedceļš būs valsts galvenā autoceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7) posms no 7,78. līdz 25.kilometram. Tā joslas kilometru garums būs aptuveni 100 kilometru, tostarp četru joslu ceļš (pa divām joslām katrā braukšanas virzienā) - 12,22 kilometri, divu joslu ceļš ar vienu brauktuvi un vienu joslu katrā braukšanas virzienā - 5,36 kilometri, paralēlie ceļi un satiksmes pārvadi - 20,7 kilometri. Projektā paredzēti divi tuneļi, seši tilti un pārvadi, 10 apļveida krustojumi, divi gājēju tilti un tuneļi un 6,5 kilometri prettrokšņu risinājumu.

Ķekavas apvedceļš būs pirmais projekts Baltijā, kas tiks realizēts pēc principa "projektē-būvē-uzturi-finansē". Privātais partneris nodrošinās gan projektēšanu, gan būvniecību, gan finanšu piesaisti un ceļa uzturēšanu 23 gadu laikā. Ķekavas apvedceļa gadījumā privātais partneris visu publiskās un privātās partnerības līguma darbības laiku pilnā apmērā atbildēs par pilnīgi visiem uzturēšanas darbiem būvē, tostarp brauktuvju kaisīšanu, tīrīšanu, nodalījuma joslas (ceļmalu) pļaušanu, latvāņu iznīcināšanu, apgaismojumu, elektroenerģiju apgaismojumam un citām satiksmes organizācijas iekārtām, sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšanu, ceļa horizontālā marķējuma atjaunošanu un citiem darbiem.

Tāpat privātais partneris garantēs, ka vēl piecus gadus pēc publiskās un privātās partnerības līguma darbības beigām Ķekavas apvedceļš saglabāsies tādā kvalitātē, lai tam būtu nepieciešami tikai ikdienas uzturēšanas darbi, bet ne kapitālieguldījumi.