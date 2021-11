Izsniedz licenci jaunai Latvijā reģistrētai aviokompānijai

Satiksmes ministrija šā gada 5. novembrī ir izsniegusi gaisa pārvadājumu licenci jaunam gaisa kuģu operatoram AS "Union Aviation". Uzņēmums darbojas biznesa aviopārvadājumu segmentā visā pasaulē, bet par savu bāzes vietu ir izvēlējies Latviju.

“Latvijas aviācijas nozarei šis ir nozīmīgs notikums, jo pēc piecu gadu pauzes izsniedzam licenci gaisa kuģu operatoram. Neskatoties uz pandēmijas radītajiem lielajiem izaicinājumiem, nozare attīstās, ienākot uzņēmumam, kas strādās jaunā biznesa nišā. Tas stiprina Latvijas konkurētspēju Baltijā un būs pozitīvs pienesums valsts ekonomiskajai attīstībai – tiek veidotas jaunas kvalificētas darba vietas un stiprināts bizness ar augstu pievienoto vērtību,” gandarīts ir satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

AS “Union Aviation” izsniegtā gaisa pārvadājumu licence uzņēmumam ļauj veikt komerclidojumus visā pasaulē. Pašlaik uzņēmuma flotē ir divi Embraer EMB-135BJ tipa gaisa kuģi, taču, ņemot vērā arvien pieaugošo pieprasījumu pēc biznesa lidojumiem, tuvāko gadu laikā tiek plānota gaisa kuģu flotes paplašināšana.

AS “Union Aviation” dibinātāji ir SIA “Amber Jet Group”, “Taurus Jet” un SIA “Mono”, kam jau ir ilglaicīgi pieredze aviācijas un finanšu segmentā. Līdzšinējā pieredze aptver tādas jomas kā gaisa kuģu pirkšanas un pārdošanas atbalsts, lidaparātu ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas nodrošināšana, citu ar biznesa aviācijas lidojumu nodrošināšanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Uzņēmums plāno attīstīt darbību minētajās jomās un par būtisku priekšnoteikumu izaugsmei uzskata kvalificētu darbinieku komandu, kas strādās Rīgā.

Pašlaik Latvijā ir licencēti pieci gaisa kuģu operatori: AS “Air Baltic Corporation”; SIA “SmartLynx Airlines”; AS “Raf Avia”; SIA “GM Helicopters” un AS “Union Aviation”.