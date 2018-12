'Jaunpils pienotava' nosūtījusi pirmo produkciju uz Singapūru un Honkongu

Piena pārstrādes uzņēmums "Jaunpils pienotava" šogad nosūtījusi pirmās produkcijas kravas uz Singapūru un Honkongu, pastāstīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Krilovs.

"Šogad aizsūtījām pirmās produkcijas kravas uz tādiem tirgiem kā Singapūra un Honkonga. Būtiskus produkcijas apmērus turp vēl neeksportējam, bet viss sākas ar mazumiņu," sacīja Krilovs, norādot, ka uzņēmums uz jaunajiem eksporta galamērķiem aizvedis dārgākus produktus un delikateses no esošā portfeļa.

Pēc viņa teiktā, Singapūrā un Honkongā bez to pamatiedzīvotājiem, kuru uztura paradumi atšķiras no Eiropas, mīt arī daudzi cilvēki, kuri ir ieceļoši no citām valstīm un lieto piena produktus uzturā, kuri tad arī ir "Jaunpils pienotavas" produkcijas potenciālie pircēji.

Krilovs atzina, ka "Jaunpils pienotavas" lielākais realizācijas tirgus savulaik bija Krievija, veidojot 60%, savukārt kopš Krievijas noteiktā embargo 2014. gadā, kompānijas produkcija galvenokārt tiek realizēta Latvijā, kamēr ārvalstīs tiek gūti apmēram 25% ienākumu.

Vēstīts, ka "Jaunpils pienotava" 2017.gadā strādāja ar 11,54 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 9,1% un bija 753 660 eiro.

Kompānija ir reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir 853 723 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Jaunpils pienotavas" pamatdarbības veids ir biezpiena, krējuma un siera ražošana.

Uzņēmuma īpašnieks "Piena ceļš" ir viens no lielākajiem piena ražotāju kooperatīviem Latvijā. "Piena ceļš" uzņēmumu iegādājās 2008. gada pavasarī no Dominikā reģistrētajām kompānijām "Euro Capital Limited" un "Gulf Finance LTD".