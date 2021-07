Jūnijā elektroenerģijas cenas būtiski pieauga

Jūnijā vidējā 'NordPool' elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 76,23 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas ir par 57,4% augstāka nekā maijā un par 140% augstāka nekā pirms gada, liecina Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" apkopotā informācija.

Kopumā Baltijā un Somijā, kā arī Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā (ar kuriem Baltijai ir

starpvalstu savienojumi) elektroenerģijas cena ir palielinājusies par 47,% procentiem. Igaunijā

jūnijā cenas, salīdzinot ar maiju, pieauga par 48% jeb līdz 71,68 EUR/MWh, bet Lietuvā pieaugums

ir 57,4% apmērā jeb līdz 77,74 EUR/MWh. Elektroenerģijas cenu būtisku pieaugumu izraisīja

augstās gāzes cenas, kas kopš pagājušā gada ir pieaugušas vairāk nekā trīs reizes, būtisks CO2

izmešu kvotu sadārdzinājums, kā arī ikgadējie apkopes darbi atomelektrostacijās Somijā un

Zviedrijā, kas samazināja tirgū pieejamās elektroenerģijas apjomu, kā rezultātā cenu kopējo

biržas cenu noteica energoavoti ar augstāku piedāvāto cenu.

Pēc ilgāka laika vērojamas Latvijas cenas atšķirības ar Igauniju - cena bija vienāda 84,3% no visām

mēneša stundām (abu valstu cenas bija identiskas kopš februāra), kas ir mazāk kā ar Lietuvu, ar

kuru Latvijas cena bija vienāda 93% no visām mēneša stundām. Cenu starpība starp Igauniju un

Latviju jūnijā izveidojās neietiekamās starpvalstu savienojumu jaudas dēļ, kas tehnisku iemeslu

dēļ karstākās vasaras dienās tiek noteikta mazāka nekā citos laika posmos.

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, ir vērojams 30% elektroenerģijas importa samazinājums no Krievijas

(importētas 340 943 MWh), kamēr imports no Eiropas Savienības valstīm ir pieaudzis par 20% jeb

līdz 822 917 MWh. Būtiskāk importa apjomu auguši no Somijas, kur starpsavienojumu

noslogojums virzienā no Somijas uz Igauniju pieaudzis par 19 procentpunktiem, kamēr imports

no Zviedrijas 4. cenu zonas palielinājies par 14 procentpunktiem.