Jūrmalas mājokļu tirgus īpatnības: gan 1000, gan 10 tūkst. eiro par kvadrātmetru

2021. gadā dzīvokļu īpašumu segmentā Jūrmalā ir reģistrēti 166 darījumi, kas ir par 11% vairāk nekā 2020. gadā. Tāpat pērn reģistrēti 208 darījumi ar apartamenntiem, tādējādi kopumā Jūrmalā nopirkti 374 jauni mājokļi.

Šādus datus ir apkopojusi kompānija "Arco Real Estate". Šī uzņēmuma valdes loceklis un vērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Laukalējs norāda uz vienu no Jūrmalas tirgus iezīmēm: jauno projektu kategorijai tiek pieskaitīti arī darījumi, kas notikuši apartamentu ēkās. Pēc uzbūves apartamenti atbilst dzīvokļu plānojumam, taču pēc statusa tiek reģistrēti kā telpu grupas. Tādējādi kopējā darījumu summa 2021. gadā Jūrmalas jaunajos projektos sasniedza 32 miljonus eiro.

Jaunos mājokļus pēc cenas 2021. gada beigās viņš sadala trīs grupās. Piedāvājumā esošu īpašumu cena posmā no Asariem līdz Dubultiem bijusi robežās no 1600 līdz 3200 eiro/m², posmā no Dubultiem līdz Lielupei – no 2200 līdz 5600 eiro/m², savukārt dzīvokļi ekskluzīvajos projektos piedāvāti par 5500 līdz 8000 eiro/m².

Apartamentu segmenta darījumu cenas pagājušajā gadā bija robežās no 45 tūkst. eiro līdz 502 tūkst. eiro.

Pēc kritiskā 2015. gada, kad pilsētā tikuši reģistrēti vien 74 darījumi, šī segmenta attīstība bijusi stabili augoša, komentē Laukalējs. Savukārt par darījuma cenām viņš saka tā: pēdējos gados tās ir samazinājušās. Faktiski ir sašaurinājušās cenu šķēres, proti, pieaugot darījumu zemākajam līmenim, lielākais darījumu skaits reģistrēts vidējā cenu segmentā, tajā pat laikā samazinājās augstākā cenu sliekšņa darījumu skaits. 2021. gadā jauno projektu segmenta vidējā cena bija 2081 eiro par kvadrātmetru un reģistrēti darījumi cenu robežās no 651 līdz pat 5656 eiro par mājokļa kvadrātmetru.

Pēc kompānijas datiem, no 166 darījumiem tieši ar dzīvokļiem 18 reģistrēti cenu amplitūdā no 3000 līdz 5656 eiro/m², 71 darījums bijis segmentā no 2000 līdz 2999 eiro/m², 61 darījums – no 1000 līdz 1999 eiro/m², bet 34 darījumi reģistrēti par cenu zem 1000 eiro/m².

Savukārt, raugoties uz dzīvokļu piedāvājumu, 2021. gada beigās visvairāk to bija cenu kategorijā no 2400 līdz 3200 eiro/m² – ap 62% no visiem. 19% piedāvājumu bija par cenu no 3600 līdz 5500 eiro/m².

Zemākajā cenu kategorijā galvenokārt bija dzīvokļi ēku pirmajos stāvos un ar kopējā platībā ieskaitītām plašām terasēm. Atsevišķu attīstītāju piedāvājumos bija arī tādas cenas, kas pārsniedza 10 tūkst. eiro/m², taču tie bija daži īpaši ekskluzīvi projekti unikālā atrašanās vietā, kur dzīvokļi tika piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari.