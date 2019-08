Kā septiņi Latvijas uzņēmumi uzsāka ceļu uz Ķīnas eksporta tirgu

Līga Sičeva

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

Eiropas Savienības Projektu daļas vadītāja



Ja jums šķiet, ka tas ir neiespējami – jūs maldāties! Ar tādiem vārdiem Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsākusi jaunu Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu “LEF Network To China”, kura ietvaros septiņiem Latvijas kokmateriālu ražotājiem būs iespēja eksportēt uz Ķīnu. Šis ir tikai sākums, bet esmu pārliecināta, ka mums ir liels potenciāls, nodrošināt šo tik milzīgo tirgu ar augsta pievienotās vērtības produktiem no Latvijas.

Tikko noslēgusies pirmā vizīte Ķīnā, kur katrs no projektā iesaistītajiem guvis lielu pieredzi sadarbības veidošanā, kā arī iespaidus par to, kā tas notiek šajā miljardu valstī. Tika apmeklēti gan vairāki biznesa tīklošanās pasākumi, gan būvniecības izstāde, gan arī notika tikšanās ar pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, lai uzsāktu sarunas par pasūtījumiem, piedāvājumu, kvalitāti, cenu un visu to, ko kopumā sauc par biznesu.

Ikvienam, kurš vēlas uzsākt eksportu uz Ķīnu, vispirms jāveic nopietna tirgus un biznesa kultūras izpēta. Šī ir valsts, kur mārketinga triki tiek izmantoti ik uz stūra un "pārdot" visu un par katru cenu mēģina ikviens! Tieši tāpēc ieteiktu visam neticēt, bet pārbaudīt konkrētā avota uzticamību. Kultūras un cilvēku pieredzes atšķirības droši vien arī ir viens no galvenajiem klupšanas akmens iemesliem, taču to iespējams pārvarēt. Manuprāt, izpētot Latvijas uzņēmumu pieredzi, tiekoties ar viņiem un runājot par to, kā veicies ar eksportu uz Ķīnu, var palīdzēt izvairīties no kļūdām un pašiem veidot sadarbību ar jau daudz pārbaudītākiem rīkiem.

Tāpat jāatceras, ka, lai eksports būtu veiksmīgs, ir jāiegulda daudz laika un resursu, bet tas noteikti atmaksāsies. Pirmkārt, neskaitāmas tikšanās, lai izvēlētos sev piemērotāko partneri, tāpat arī mērķa tirgus noteikšana, pašas sadarbības formas identificēšana un visbeidzot arī vēlme strādāt kopā ar līdzīgiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu kā pasūtījumu izpildi, tā arī apjomus, var būt piemērotākais sākums savu preču kustībai Ķīnas virzienā. Otrkārt, jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir daudz valstis, kas tieši Ķīnas augsti pievienotās vērtības produktu noietu redz kā savas nākotnes balstu. Mēs neesam vienīgie, kuri vēlas dzīvot labklājībā, domājot par eksportu, tādēļ svarīgi nenokavēt brīdi, kad konkrētās nišas vēl ir brīvas. Treškārt, ir vērts arī atcerēties, ka Ķīna ir ražošanas lielvalsts, kas ir vairāk ieinteresēta pārdot, nekā pirkt. Uzņēmumiem ir jābūt rūpīgi pārdomātai stratēģijai gan mārketingā, gan pārdošanas procesā, lai nonāktu pie atbilstoša sadarbības partnera un reāla eksporta uz Ķīnu.