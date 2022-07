Kā un kāpēc izvairīties no 'diplomu dalītājiem'? Intervija ar Rīgas Biznesa skolas vadītāju

Visā pasaulē ir augstākās izglītības iestādes, kuras, ņemot vērā izglītības kvalitāti, kādu tās nodrošina, būtībā vienkārši "izdala diplomus" un Latvija nav bijusi izņēmums, intervijā "Delfi Bizness" saka Rīgas Biznesa skolas (Rīgas Biznesa skola ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība) vadītājs Jānis Grēviņš, mudinot šim jautājumam sabiedrībā pievērst pastiprinātu uzmanību.

Vaicāts, kā Latvijā iegūstamā augstākā izglītība kopumā izskatās uz pasaules fona, Grēviņš neslēpj – ja jaunietis spēj iestāties jebkurā no vadošajām universitātēm pasaulē, tad nav divu domu – Latvijai ar tām konkurēt grūti, jo pat vienas šādas izglītības iestādes budžets var pārsniegt visas Latvijas valsts budžetu. "Hārvarda, Oksforda, Kembridža – tas ir labākais, ko pasaule var piedāvāt, tāpēc nedomājiet – ejiet tur!" Savukārt, izvēloties ārvalstu augstskolas, kas ir zem "top 100" pasaulē, rūpīgi jāizsver – varbūt tomēr labāk izglītoties tepat Latvijā.

"Universitāte, jo īpaši bakalaura programmas, nav tikai zināšanas no A līdz Z, tas ir cilvēka personības veidošanas instruments," norāda augstskolas vadītājs. No vienas puses, ir jāattīsta jauniešos pārliecība par saviem spēkiem, un, no otras, jāiedod viņiem rīki, lai viņi neizgāztos šajā pārliecībā.