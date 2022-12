Kokapstrādes uzņēmumi – galvenais Latvijas ekonomikas dzinējspēks 2021.-2022. gadā

2022. gada novembrī "Prudentia" sadarbībā "Nasdaq" birojiem Baltijas valstīs publiskajai apspriešanai piedāvājusi Igaunijas, Latvijas un Baltijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstus. Šīs iniciatīvas pamatā ir projektu veidotāju vēlme rosināt sarunas un nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu atskaites punktu tālākai attīstībai.

2021. gads, kas lielākai daļa no sabiedrības ir Covid -19 otrā lokdauna un mājsēžu laiks, ne visiem bija depresīvs periods. Tiem uzņēmējiem, kas pamanīja specifisko tirgus konjuktūru, spēja to izmantot savā labā, 2021. gads rezultējās ar izciliem peļņas rādītājiem, un caur to arī ar ievērojamo vērtības pieaugumu.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101, ko šogad "Prudentia" sadarbībā ar "Nasdaq Riga" prezentēja sabiedrībai jau septiņpadsmito reizi, īpaši izceļami būtu meža nozares ražojošie uzņēmumi, gan skujkoku pārstrādātāji, gan vertikāli integrētās meža apsaimniekotāju, izstrādātāju un pārstrādātāju uzņēmumu grupas. Latvijas TOP101 sarakstā tādi šogad ierindojušies veseli 15 uzņēmumi, pretstatā Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstam, kurā pie līdzīgām tirgus konjunktūrām ir 10 mežu nozares uzņēmumi.

Ja lapu koku pārstrādātājiem, kā, piemēram, AS “Latvijas finieris” (14.vieta) aptuveni puse no 2021. gada nebija īpašu priekšrocību periods, tad skujkoku pārstrādātāji ar uzviju varēja izmantot īpašo tirgus stāvokli, kad apaļkoku cenas pieauga, bet ne tik strauji, kā cenas produkcijas realizācijas tirgos, darbaspēkā un elektrības izmaksām vēl atrodoties saprātīgos līmeņos. Prieks, ka to izmantoja ļoti daudzi nozares uzņēmumi, arī TOP101 sarakstā neiekļuvušie. Protams, lielākos pieaugumus uzradīja pieredzējušākie un lielākie nozares uzņēmumi. Īpaši gribas izcelt, "Kronospan Riga" lēcienu no astotās vietas uz piekto vietu, ierindojoties uzreiz aiz augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA “Mikrotīkls”. Savukārt, tādi kokrūpniecības nozares pārstāvji, kā SIA “AKZ”, SIA “Pata”, SIA “Gaujas koks”, SIA “Kureks” gada griezumā piedzīvoja vērtības lēcienu pāri par 100%, kas ļāvis tiem pakāpties TOP101 sarakstā par vairākiem desmitiem vietu uz augšu. Jāatzīmē, ka Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 saraksta ietvaros no nozares uzņēmumiem tikai "TOFTAN" grupa spēja uzrādīt salīdzināmu vērtības pieauguma līmeni (95%), kas norāda, ka Latvijas uzņēmumi masveidīgi ir daudz efektīvāk izmantojuši tirgus apstākļus 2021.gadā nekā igauņu kolēģi.

Kā īpaši uzteicamu gribētu izcelt Latvijas kokapstrādātāju spēju noreaģēt un kooperēties, lai kopā piepildītu vairākus dziļūdens daudz desmitu tūkstošu kubikmetru kravnesības kuģus pa tiešo uz ASV ostām, lai arī nosmeltu krējumu no “helikopteru naudas” izraisītā buma ASV DIY un celtniecības tirgū.

Jāatzīmē, ka turpinās nozares attīstība, un divi no sešpadsmit jaunpienācējiem TOP101 sarakstā šogad pārstāv tieši kokrūpniecības nozari – SIA “Stiga RM” (72.vieta) un SIA “Kronus” (89.vieta), kurš pēc 13 gadu pārtraukuma atkal ir parādījies TOP101. Abi nozares uzņēmumi ir ar acīmredzamām ambīcijām un publiski izziņotām investīciju programmām, tāpēc sagaidām abu uzņēmumu vērtības pieaugumu kopā ar citiem nozares pārstāvjiem arī nākamā gada TOP101 sarakstā.

Pateicoties izveidotajam Baltijas vērtīgāko uzņēmumu TOP30 sarakstam, mums ir unikālā iespēja redzēt Baltijas vadošos uzņēmumus, kuru ambīcijas sniedzas jau pāri nacionālām robežām. Kokrūpniecības nozares un meža nozares sasniegumi ir acīmredzami arī Baltijas kontekstā, taču tieši Baltijas kontekstā nevar neatzīmēt Latvijas un Igaunijas meža un kokrūpniecības nozares uzņēmumu pelnītspēju un efektivitāti uz Lietuvas nozares pārstāvju fona - pat tādam milzim, kā Lietuvā bāzētai "VMG Group" neizdevās pārvarēt Baltijas TOP30 ieejas slieksni.



Kā zināms, nozares uzņēmumiem vēl priekšā Eiropas zaļā kursa izaicinājumi, 2022.gada Ukrainas kara rezultātā izraisītais ražošanas izmaksu pieaugums, apaļkoku, zāģmateriālu, šķeldas importa plūsmu izmaiņas, taču neslēpsim, kā arī daļai uzņēmumu pavērtās iespējas Krievijai un Baltkrievijai uzlikto sankciju pēc. Neskatoties uz minētajiem apstākļiem, mana pārliecība ir, ka Latvijas meža nozares uzņēmumi ir vieni no vislabākajiem piemēriem, kā visefektīvāk izmantojot savus resursus un savu potenciālu, arī mēs – tik nelielā valsts, spējam konkurēt globālajos tirgos.