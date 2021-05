Kriptovalūtas pieredz strauju kritumu; 'Bitcoin' vērtība nokritusies zem 37 tūkstošiem

Pasaules vērtīgākās un populārākās kriptovalūtas "Bitcoin" cena trešdien turpināja kristies, zaudējot 20% no tās vērtības nepilnas diennakts laikā. Tas negatīvi ietekmējis arī citas decentralizētās digitālās valūtas. Investoru panika izraisījusi darbības traucējumus kriptovalūtu tirdzniecības vietnēs.

Zaudējot vērtību, "Bitcoin" trešdien sasniedza kopš šī gada februāra sākuma zemāko cenu un nokritās zem 37 tūkstošiem dolāru par vienu vienību, ziņo CNBC.

Pie straujā krituma, kā raksta "The Financial Times" ir daļēji vainojama Ķīnas brīdinājuma finanšu institūcijām neiesaistīties darījumos ar kriptovalūtām. "Ķīnas Tautas banka" otrdien izplatītajā ziņojumā norādīja, ka "kriptovalūta nav īsta valūta" un ka "to nevajadzētu un nedrīkstētu izmantot kā valūtu tirgos." Šī nav pirmā reize, ka Ķīna ir vērsusies pret kriptovalūtām - līdzīgus brīdinājumus un komentārus tā izteica jau 2017. gadā.

Skepsi pret kriptovalūtu stabilitāti iepriekš paudusi arī Eiropas Centrālā banka, ASV regulatori un citu valstu finanšu institūcijas.

Straujais vērtības sarukums, ko "Bitcoin" pieredzējis pēdējās nedēļas laikā, ir izdzēsis visu pieaugumu, ko valūta ieguva šī gada sākumā, ka ekscentriskā miljardiera un izgudrotāja Īlona Maska elektroauto uzņēmums "Tesla" paziņoja par kriptovalūtas iegādi. Kopumā aizvadīto divpadsmit mēnešu laikā "Bitcoin" vērtība pieauga par 300%, izraisot lielu interesi investoros.

Aprīlī "Bitcoin" sasniedza savu augstāko punktu - 64 829 dolāri par vienu vienību. Kopš tā laika vērtība bija nedaudz samazinājusies, bet strauju kritumu aizvadītajās dienās izraisīja Īlona Maska pagājušās nedēļās paziņojums, ka "Tesla" pārtrauc pieņemt maksājumus kriptovalūtā vides aizsardzības apsvērumu dēļ.

Ņemot vērā, ka valūta ir decentralizēta un nav piesaistīta nedz finanšu institūcijām, nedz citiem tradicionālākiem vērtības noteicējiem, pamatā tās cenu veido tikai un vienīgi lietotāju uzticība tās cenai. Tādējādi Masks un citi tehnoloģiju pasaulē zināmi vārdi spēlē nozīmīgu lomu uzticībā kriptovalūtai un katrs viņu sociālo tīklu ieraksts un darbība var dramatiski ietekmēt citus investorus.

"Kriptovalūtas tirgus ir izteikti emociju vadīts un tā dalībnieki ir tendēti uz saasinātu reakciju par viņuprāt negatīviem notikumiem," izdevumam "Bloomberg" komentējis kriptovalūtas riska ieguldījuma fonda "ARK36" vadītājs Ulrihs Likke.

Ņemot vērā, ka "Bitcoin" ir populārākā un attiecīgi arī uzticamākā valūta, tās vērtības zudums negatīvi ietekmēja arī citas kriptovalūtas, kas, kā vēsta mediji, dienas laikā zaudējušas pat 40% savas vērtības.

Lietotājiem cenšoties atbrīvoties pēc iespējas ātrāk no vērtību strauji zaudējošā "Bitcoin" un citām valūtām, tiek ziņots arī par traucējumiem tādās kriptovalūtu tirdzniecības vietnēs kā "Coinbase",