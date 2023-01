Kurās nozarēs ir visvairāk likvidēto uzņēmumu?

Lai gan 2022. gadā samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits, to aizvien bijis vairāk nekā jaunreģistrēto uzņēmumu, liecina "Lursoft" veiktais pētījums. Šāda tendence reģistrēta jau kopš 2016. gada. "Lursoft" pēta, kādi uzņēmumi likvidēti 2022. gadā. Kuras nozares un reģionus tie pārstāv, kāds ir likvidēto uzņēmumu vidējais vecums.

Lielākā daļa no 2022. gadā likvidētajiem uzņēmumiem (kopumā 10 959) ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas veido 85,9% no kopējā pērn likvidēto uzņēmumu skaita, taču pērn likvidēti arī vairāki simti individuālo komersantu (586), zemnieku saimniecības (408), tāpat arī individuālie uzņēmumi (264) un kooperatīvās sabiedrības (173).

Analizējot datus par nozarēm, kurās pagājušajā gadā likvidēts vislielākais skaits uzņēmumu, ēdināšanas pakalpojumi ierindojas vien 7. pozīcijā ar 398 uzņēmumiem. Tikmēr pirmajās vietās likvidēto uzņēmumu skaita ziņā ir tirdzniecība – gan mazumtirdzniecība, gan arī vairumtirdzniecība.

Lai gan pagājušajā gadā likvidēto uzņēmumu vecums ir 8 gadi, "Lursoft" izpētījis, ka 2022. gadā likvidēto vidū ir 53 uzņēmumi, kas pastāvējuši mazāk nekā gadu, jo reģistrēti 2022. gadā. Atsevišķos gadījumos uzņēmums pastāvējis pavisam neilgu brīdi, liecina Lursoft dati. Piemēram, frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē strādājošais IK "AnNaBelle" reģistrēts pagājušā gada 5. janvārī, bet jau 28. janvārī uzņēmums ir likvidēts. Jānorāda, ka uzņēmuma īpašniece bijusi Ukrainas valstspiederīgā. Jaunu uzņēmumu pēc IK "AnNaBelle" likvidācijas tā īpašniece pēc tam nav reģistrējus. Jāpiebilst, ka ieguldījumi no Ukrainas reģistrēti 163 no aizvadītajā gadā likvidētajiem uzņēmumiem, savukārt ārvalstu kapitāls – kopumā piektajai daļai no visiem 2022. gadā likvidētajiem uzņēmumiem.

Lursoft izpētījis, ka ilgs mūžs nav bijis arī interneta veikalam SIA "Habanero House", kas reģistrēts pagājušā gada marta beigās, bet jūlijā jau likvidēts, tāpat arī kuģu un laivu remontu uzņēmumam SIA "Jūrmalas līcis" un vairākiem citiem.

Starp pagājušajā gadā likvidētajiem arī teju 100 uzņēmumi, kas reģistrēti tālajā 1991. gadā, liecina Lursoft apkopotā informācija. No tiem liela daļa ir zemnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi. Pagājušā gada novembrī likvidēts arī 1991. gadā reģistrētais slēdzeņu un eņģu ražošanas uzņēmums AS "Kurzemes Atslēga 1" no Aizputes Dienvidkurzemes novadā.

"Lursoft" Multi atskaites dati rāda, ka vēl 2014. gadā AS "Kurzemes Atslēga 1" apgrozījums pārsniedza 2 miljonus eiro. Lai gan turpmākajos gados tas samazinājās, 2020.gadā rādītājs aizvien vēl sasniedza 1,5 miljonus eiro. Jaunākais iesniegtais gada pārskats liecina, ka 2021. gadā gan uzņēmuma apgrozījums saruka līdz 0,76 miljoniem eiro. Pēdējos četrus finanšu gadus AS "Kurzemes Atslēga 1" strādāja ar zaudējumiem. Uzņēmuma likvidācijas process reģistrēts un uzsākts jau 2020.gada 30. decembrī. Vēl aizpērn uzņēmumā strādāja 31 darbinieks.

Pagājušajā gadā likvidēts arī 1991. gadā reģistrētais alumīnija ražošanas nozarē strādājošais AS "Krāsainie lējumi", kuram jau 2014.gada sākumā tika pasludināts maksātnespējas process. Maksātnespējas process beidzot noslēgts pagājušā gada jūlijā, jo izpildīts kreditoru prasījumu segšanas plāns, savukārt nedēļu vēlāk uzņēmums likvidēts. Likvidācijas brīdī AS "Krāsainie lējumi" nodokļu parāds sasniedza 18,3 milj. EUR. Jāpiebilst, ka maksātnespējas process iepriekš bija pasludināts 263 no visiem 2022. gadā likvidētajiem uzņēmumiem, savukārt nodokļu parāds likvidācijas brīdī bija 3 285 uzņēmumiem.

Pērn likvidēto skaitā atrodami arī vairāki uzņēmumi, kuri iepriekš saņēmuši valsts atbalstu Covid-19 krīzes seku mazināšanai. Tādi kopskaitā ir 678 uzņēmumi, no tiem desmitā daļa – ar ārvalstu kapitālu.

Starp pagājušajā gadā likvidētajiem uzņēmumiem, kuri iepriekš saņēmuši valsts atbalstu, pārstāvēts plašs nozaru spektrs, taču skaitliski visvairāk šādu uzņēmumu bijis mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sektoros. To vidū arī lietuviešu kapitāla SIA "Čilija Pizza", par kuru Lursoft jau vēstīja pētījumā, kurā analizēti valsts atbalsta saņēmēji, kuri tomēr piedzīvojuši maksātnespēju vai likvidāciju. Vēl nedēļu pirms likvidācijas SIA "Čilija Pizza" nodokļu parāds pārsniedza 850 tūkstošus eiro. Lai gan pēdējo pārskatu lietuviešu kapitāla uzņēmums bija iesniedzis vien par 2017.gadu, VID atbalstījis SIA "Čilija Pizza" nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku. Jānorāda, ka vairāku simtu tūkstošu eiro lieli nodokļu parādi SIA "Čilija Pizza" reģistrēti jau vairāku gadu garumā. SIA "Čilija Pizza" likvidēta jau 2022. gada janvārī, savukārt augustā likvidēts arī otrs UAB "Čili Holding" piederošais uzņēmums Latvijā – SIA "Čili Take Away".

2018. gadā reģistrētais uzņēmums pirmajā darbības gadā apgrozīja 106,25 tūkst. EUR, 2019. gadā – 413,68 tūkst. EUR, savukārt 2020. gadā sekoja apgrozījuma kritums līdz 57,18 tūkst. EUR. Visus trīs darbības gadus SIA "Čili Take Away" strādāja ar zaudējumiem. Lursoft dati rāda, ka 2020. gadā četras reizes izmaksātas atlīdzības dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī VID atbalstījis SIA "Čili Take Away" nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali vai atlikšanu uz laiku. Likvidācijas brīdī SIA "Čili Take Away" bija uzkrājusi 37,59 tūkst. EUR lielu nodokļu parādu.

"Lursoft" apkopotie dati rāda, ka uzņēmumi pagājušajā gadā likvidēti visu pašvaldību teritorijās, tiesa, kamēr daļā pašvaldību likvidēto uzņēmumu skaits turpinājis augt, bijušas arī tādas, kurās tas sarucis un gada kopējā bilance uzņēmumu skaita ziņā bijusi pozitīva, jo jaunreģistrēto uzņēmumu bijis vairāk nekā likvidēto. Visievērojamāk no visām pašvaldībām uzņēmumu skaits pērn audzis Mārupes novadā.

Likvidēto uzņēmumu skaits 2022. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies 10 pašvaldībās. Visstraujākais likvidēto uzņēmumu skaita kāpums pērn reģistrēts Augšdaugavas novadā, kur to bija par 41,8% vairāk nekā gadu iepriekš.