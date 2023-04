'Latvenergo' ieņēmumi auguši par 73%, bet peļņa vairāk nekā dubultojusies

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja rekordaugstu cenu kāpumu, līdz ar to AS "Latvenergo" ieņēmumi 2022. gadā sasnieguši 1,84 miljardus eiro , kas ir par 73% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina kompānijas paziņojums "Nasdaq Riga".

Koncerna EBITDA ir 360,2 miljoni eiro jeb par 81% lielāka nekā 2021. gadā, un koncerna peļņa – 183,9 miljoni eiro. 2021. gadā koncerna peļņa bija 71,6 miljoni eiro.

Vērtējot pagājušā gada rezultātus, "Latvenergo" vadība uzsver, ka 2022. ir bijis pagrieziena gads, kad pēc 24. februāra daudz resursu tika veltīts darbībām, lai izveidotu ilgtspējīgus pamatus turpmākai koncerna attīstībai, Latvijas energoneatkarībai un neatgriezeniskai pārejai no fosilā kurināmā uz pašmāju atjaunīgo energoresursu izmantošanu.

Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022. gadā Eiropa pakāpeniski atteicās no Krievijas gāzes, kas ietekmēja ne vien dabasgāzes, bet arī citu energoresursu piegādes, veicinot to cenu kāpumu. 2022. gadā "Nord Pool" sistēmas elektroenerģijas vidējā cena bija 2,2 reizes augstāka un sasniedza 136 EUR/MWh. Tas notika, ņemot vērā, ka dabasgāzes cena 2022. gadā bija gandrīz 3 reizes augstāka, pārsniedzot 132 EUR/MWh. Latvijā elektroenerģijas cena pieauga 2,5 reizes. Savukārt emisiju kvotu vidējā cena bija 81 EUR/t, kas ir par 53% augstāka nekā 2021. gadā. AS "Latvenergo" kopš 2022. gada 24. februāra ir pārtraucis dabasgāzes iegādes no Krievijas.

Šie faktori ietekmēja ne tikai "Latvenergo" koncerna finanšu rezultātus, bet arī saražotās elektroenerģijas daudzumu, kā arī apliecināja koncerna izraudzīto stratēģisko attīstības mērķu nozīmi valsts energoapgādes drošumam.

Augsto elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus cenu ietekmē, kā arī palielinoties elektroenerģijas klientu skaitam un strādājot jaunos biznesa virzienos, ir pieauguši "Latvenergo" koncerna finanšu rādītāji. 2022. gadā "Latvenergo" koncerna ieņēmumi sasniedza 1,84 miljardus eiro, kas ir par 776,6 miljoniem eiro jeb 73% vairāk nekā gadu iepriekš.

No kopumā saražotajām 3822 GWh elektrības 70% jeb 2 671 GWh ir izstrādāta Daugavas HES.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, par 8% palielināts Latvenergo koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā 818 tūkstošus Baltijas valstīs, no kuriem vairāk nekā 175 tūkstoši ir ārpus Latvijas.

2022. gadā Latvenergo koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 5 452 GWh, no kurām 35% jeb 1912 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Savukārt dabasgāzes klientu skaits ir pieaudzis par 15%, decembra beigās pārsniedzot 21 tūkstoti klientu.

Pieaugot tirgus pieprasījumam pēc atjaunīgās enerģijas, būtiski palielinājies pieprasījums pēc saules paneļiem. Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 5 reizes, pārsniedzot 6200. Kopējā "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 38 MW.

Latvenergo koncerns 2022. gadā īstenojis investīcijas 121,7 miljonu eiro apmērā, kas nav būtiski mainījušās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Lielākā daļa jeb 70% ieguldīti sadales tīklu aktīvos. Turpināta arī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija.