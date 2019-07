Latviešu 'Gamechanger Audio' uzsāk sadarbību ar leģendāro ģitāristu Džeku Vaitu

Ģitāras efektu un sintezatoru izstrādātāji "Gamechanger Audio" ASV notikušājā izstādē NAMM prezentējuši jaunu produktu, kas tapis sadarbībā ar vienu no lielākajiem vārdiem rokmūzikas vēsturē – leģendārā Detroitas dueta "The White Stripes" līderi Džeku Vaitu un viņa kompāniju "Third Man Records".

Mūzikas efektu ierīču industrijā kompānijas nereti izstrādā īpaši specializētas produktu versijas sadarbībā ar zināmiem māksliniekiem.

Jaunā "Gamechanger Audio" produkta – "PLASMA Coil" efektu pedāļa – dizains un skaņas iespējas ir izstrādātas, iedvesmojoties no Vaita īpatnējā ģitāras skanējuma un spēlēšanas stila, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma vadītājs Iļja Krūmiņš.

Runas par abu pušu sadarbību sākās jau pagājušā gada oktobrī, kad Vaits sniedza koncertu Latvijā. "Pāris nedēļas pirms koncerta saņēmām ziņu no viņa menedzementa – Džeks Vaits vēlas tikties ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem. Tobrīd vēl precīzi nezinājām par ko būs saruna, bet izvirzījām pāris versijas. Viena no tām piepildījās," stāsta Krūmiņš.

Savas karjeras laikā Vaits ieguvis 12 "Grammy" balvas un iekļuvis prestižā žurnāla "Rolling Stones" veidotajā Top 100 visu laiku labāko ģitāristu sarakstā. Pēc "The White Stripes" darbības beigām Vaits ir izveidojis veiksmīgu solo karjeru, kā arī darbojas grupās "The Dead Weather" un "The Raconteurs". "PLASMA Coil" ģitāras pedālis izmantots vairāku šogad izdotā "The Raconteurs" albuma "Help Me Stranger" dziesmu ierakstā.

Turpmākos trīs mēnešus "Third Man Records" būs "PLASMA Coil" efektu pedāļa ekskluzīvais dīleris un produktu būs iespējams iegādāties divos uzņēmuma veikalos Nešvillā un Detroitā, kā arī mājaslapā thirdmanstore.com.

"Gamechanger Audio" ir Rīgā bāzēts latviešu jaunuzņēmums, kas ražo unikālus un inovatīvus mūzikas instrumentus un efektu ierīces - "PLUS Pedal", "PLASMA Pedal", "PLASMA Rack", "PLASMA Eurorack", kas tapis sadarbībā ar latviešu uzņēmumu "Erica Synths" un visnesenāk izlaisto "MOTOR Synth". Trīs gadu laikā uzņēmums aizsniedzies līdz klientiem, kuru vidū ir pasaulslaveni mūziķi – "The Rolling Stones", "Rammstein", Džeks Vaits, "Tool", Žans Mišels Žārs, Robijs Robertsons ("The Band") un daudzi citi.

2017. gads bija pirmais uzņēmuma darbības gads, kad apgrozījums bija 240 000 eiro, bet 2018. gadu uzņēmums jau plānoja noslēgt ar turpat divu miljonu eiro apgrozījumu.

Uzņēmums eksportē 99,9% savas produkcijas – puse ir pārdošana privātpersonām, bet otra puse – pārdošana veikaliem. Ap 55% uzņēmuma produkcijas pircēju ir ASV, 30% Rietumeiropā, 10% Kanāda, Japāna, Austrālija, 5% pārējās valstis.