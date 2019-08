Latvijas biļešu tirdzniecības tirgū ienāk lietuviešu 'Tiketa'

Pēc 15 gadu darbības Lietuvas pasākumu reklamēšanas un biļešu tirdzniecības tirgū "Tiketa" ir uzsākusi darbu Latvijā. Tāpat kā Lietuvā, arī Latvijā uzņēmums piedāvās pasākumu organizatoriem pilnu pakalpojumu klāstu, ietverot biļešu pārdošanas platformu, sociālo mediju atbalstu, "Google" un "Youtube" reklāmu, sabiedriskās attiecības, tiešā mārketinga kampaņas u.c., informē uzņēmums.

Lietuvas tirgū uzņēmums darbību uzsāka 2004. gadā, un šobrīd "Tiketa" gada laikā apkalpo aptuveni 10 000 pasākumu, pārdodot vairāk nekā vienu miljonu biļešu Lietuvas tirgū.

"Daudzu gadu laikā, strādājot Lietuvas izklaides tirgū, mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi. Latvijas tirgū esam pamanījuši brīvu nišu, ko varam aizpildīt kā uzticams partneris, kurš būs ar mieru risināt problēmsituācijas 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, un kur varam ieviest modernu biļešu tirdzniecības platformu. Šobrīd Lietuvā apkalpojam aptuveni 10 000 pasākumu gadā, un mūsu mērķis tuvākajā nākotnē ir kļūt par vērā ņemamu spēlētāju arī Latvijā. Viena no mūsu lielākajām priekšrocībām ir darbs abos tirgos – gan Latvijā, gan Lietuvā. Tas sniedz mums iespēju palīdzēt pasākumu rīkotājiem Latvijā uzrunāt arī Lietuvas auditoriju, savukārt Latvijas publikai pastāstīt par pasākumiem tepat kaimiņos Lietuvā," norāda "Tiketa" ģenerāldirektors Andrius Žiauberis.

"Tiketa" ir Lietuvas izklaides uzņēmumu grupas "Seven Entertainment" daļa. "Seven Entertainment" apvieno sabiedrības, kas nodarbojas ar arēnu pārvaldīšanu, pasākumu organizēšanu un apkalpošanu, kā arī biļešu tirdzniecību."Tiketa" ir strādājuši kopā ar Metallica, Ed Sheeran, Aerosmith, Linkin Park, One Republic, Cirque du Soleil, Snoop Dogg, Lana del Rey, Bastille, Kings of Leon, James Blunt un daudziem citiem māksliniekiem.