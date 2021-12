Latvijas laivas iepeld Skandināvijas ūdeņos: uzņēmuma 'Laibas' pieredze

Latvijas uzņēmums SIA "Laibas", kas nodarbojas ar stikla šķiedras laivu ražošanu, šogad sekmīgi uzsācis produkcijas eksportu uz Norvēģiju. Jau tuvākajā nākotnē uzņēmuma plānos ir paplašināt ražošanu un sākt apgūt arī citus eksporta tirgus gan Skandināvijā, gan Eiropas valstīs, atklāj SIA "Laibas" īpašniece un vadītāja Anna Stalidzāne.

SIA "Laibas" atrodas Daugavpilī, uzņēmums reģistrēts 2019. gada nogalē un pirmajos pāris darbības gados ar pašu projektētajām un izgatavotajām stikla šķiedras laivām jau ir iekarojis klientu simpātijas gan Latvijā, gan kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā. Tagad kārta plašākiem ūdeņiem.

Pirmais lielais solis sperts

Stalidzāne stāsta, ka potenciālos sadarbības partnerus Norvēģijā uzņēmums atradis saviem spēkiem, interesējoties par biznesa iespējām citās valstīs, tomēr pietrūcis informācijas par izraudzītā noieta tirgus specifiku. SIA "Laibas" ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās Biznesa inkubatoru programmas dalībnieks un viens no Daugavpils Biznesa inkubatora uzņēmumiem un tieši ar inkubatora starpniecību arī tika uzzināts par Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā (European Enterprise Network jeb EEN) piedāvātajām iespējām, skaidro uzņēmēja.

Tādējādi šā gada sākumā SIA "Laibas" vērsās pie EEN Latvijā ar lūgumu palīdzēt ar informāciju par Norvēģijas tirgu – bija nepieciešams noskaidrot, kādas ir prasības eksportam uz Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, vai uzņēmumam Norvēģijā jāreģistrējas kā PVN maksātājam, kāda sertifikācija šajā tirgū nepieciešama, tāpat arī tika lūgta vispārēja informācija par Norvēģijas laivu tirgu, tajā esošo piedāvājumu, pieprasījumu, cenām. Atbildot uz uzņēmuma pieprasījumu, EEN sagādāja visu nepieciešamo informāciju. Šobrīd jau SIA "Laibas" produkcija ir sertificēta Norvēģijā un uzņēmums ir veiksmīgi spēris pirmos soļus eksportā uz šo valsti. Pagaidām ir uzsākta sadarbība ar vienu partneri, taču ievadītas sarunas arī ar citiem potenciālajiem interesentiem.

"EEN sniegtā informācija mums ļoti palīdzēja. Pateica pa punktiem, ko mums darīt, kur vērsties, ar ko sazināties, kur un kā iegūt sertifikātus. Viss notika ātri un viegli – tikai pateicoties EEN sarūpētajai informācijai, kādu nekur citur mēs neatrastu. Ja mums tas viss būtu jāatrod un jāuzzina saviem spēkiem, grūti pat iedomāties, cik tas aizņemtu laika. EEN mums ļoti palīdzēja. Uzrakstīja visu ļoti forši un saprotami. Paldies viņiem!" saka Stalidzāne.

EEN ir palīdzējis SIA "Laibas" arī ar informāciju par citiem uzņēmumu interesējošiem potenciālajiem eksporta tirgiem, piemēram, Vāciju, Šveici, Dāniju, ar ko "Laibas" saista turpmākos attīstības plānus. "Pagaidām par šīm valstīm tikai ievācam informāciju un cenšamies visu izzināt, priekšā ir gara ziema un laiks visu sarunāt, un tad jau pavasarī varam sākt kaut ko pārdot."

Pagaidām vislabāk sokas pašmāju tirgū

Norvēģijas tirgus, pēc SIA "Laibas" vadītājas domām, ir ar lielu un labu perspektīvu. Viņa uzsver, ka tajā jau sen ir vērojama interese par Latvijas ražojumiem, īpaši peldlīdzekļiem. Pagaidām Norvēģijā ir pārdotas pirmās piecas Daugavpilī izgatavotās laivas, taču, kā uzskata Stalidzāne, potenciālo klientu loks šai ūdeņiem bagātajā valstī ir ļoti plašs. Viņasprāt, viens no "Laibu" produkcijas konkurētspējas stūrakmeņiem ir pievilcīgā cena, kādu Latvijas uzņēmums spēj nodrošināt, pateicoties zemākām darbaspēkam izmaksām nekā Norvēģijā.

Protams, ar labām cerībām "Laibas" saista arī tuvos eksporta tirgus Igaunijā un Lietuvā. Pagaidām kaimiņos pārdotas tikai dažas laivas, tomēr, kā stāsta uzņēmēja, interese esot ļoti liela, īpaši Lietuvā, un ir plānots jau nākamā gada pavasarī lietuviešiem pārdot uzreiz 20 laivu.

"Mūsu vēlme ir vairāk ražot eksportam, tā būtu pareizāk, taču vislielākā interese par mūsu laivām šobrīd ir tieši Latvijā. Var pat teikt, ka pandēmijas laiks mums ir nācis tikai par labu – cilvēki mazāk ceļo, mazāk brauc prom, līdz ar to aktīvāk tiek izmantoti vietējie ūdeņi – gan makšķerēšanai, gan atpūtai," stāsta Stalidzāne.

Palielinās gan sortimentu, gan jaudas

Laivu ražošanas bizness un savs uzņēmums bija likumsakarīgs turpinājums ilggadējam vaļaspriekam – makšķerēšanai. Uzņēmēja stāsta, ka kopumā esot uzkrāta jau apmēram 10 gadu pieredze stikla šķiedras laivu izgatavošanā, taču sākumā strādājuši paši savam priekam un vajadzībai. "Līdz tam mums nebija nekādas sertifikācijas. Nesapratām, kā tas būtu – izveidot savu uzņēmumu. Taču, pateicoties biznesa inkubatora piedāvātajām iespējām un dažādām grantu programmām, viss pamazām tapa skaidrs – ko darīt, kā darīt," skaidro Stalidzāne.

Latgalē "Laibas" ir vienīgais stikla šķiedras laivu ražotājs, uzņēmums ražo klasiskā tipa plakandibena laivas. Tās tiek izgatavotas no stikla šķiedras un poliestera sveķu kompozītmateriāliem, izmantojot pasaules laivu industrijas jaunākās tehnoloģijas un ražošanas paņēmienus. Laivas ir gan izturīgas, gan vieglas, tās iespējams transportēt pat uz automašīnas jumta, uzsver Stalidzāne. Viena no laivu lielākajām priekšrocībām esot to vieglā gaita – tās lieliski slīd jeb, kā saka pati uzņēmēja, "laivas, kuras lido".

"Laibas" izgatavo tieši airu laivas, kas pielāgotas makšķernieku un mednieku ērtai lietošanai, taču vajadzības gadījumā tās ir iespējams aprīkot arī ar nelielas jaudas benzīna motoru. Līdztekus pašām laivām "Laibas" nodrošina arī nepieciešamo aprīkojumu – airus, glābšanas vestes un riņķus, duļļus u. c.

Pagaidām uzņēmuma sortimentā ir divi laivu modeļi – četrus metrus gara trīsvietīga un 3,2 metrus gara divvietīga –, taču drīzumā plānots Daugavpils biznesa inkubatorā pieteikties granta saņemšanai, lai sāktu darbu pie jaunu modeļu prototipu izstrādes. Arī pašreizējie divi laivu modeļi ir pašu radīti, izmantojot "AutoCAD" programmu.

"Vēlamies piedāvāt klientiem vairāk izvēles iespēju. Plānojam ražot dažāda garuma laivas, gan smagākas un stabilākas, kas paredzētas trim četriem cilvēkiem, gan vieglākas, kas domātas diviem cilvēkiem. Dažādosim arī laivu krāsas," atklāj Stalidzāne.

Paplašinot sortimentu, paralēli ir plānots arī palielināt uzņēmuma kapacitāti jeb ražošanas jaudu. Pagaidām "Laibas" nodarbina divus strādājošos, taču vasaras sezonā darbinieku skaitu paredzēts palielināt līdz pieciem vai sešiem. Iepriekšējā sezonā "Laibas" izgatavoja apmēram piecdesmit laivu, taču, kā paredz Stalidzāne, nākamgad šis skaitlis jau varētu būt krietni lielāks, ņemot vērā cerīgās iestrādes eksporta tirgos.