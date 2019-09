Latvijas mēbeļu ražotāji šogad ir piesardzīgāki, salīdzina nozares pārstāvis

Latvijas mēbeļu ražotāji šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir kļuvuši piesardzīgāki savās prognozēs par biznesa attīstību, saka mēbeļu ražošanas uzņēmumu "Urbix 2" īpašnieks Normunds Štefenhagens.

Pēc viņa teiktā, tas ir saistīts ar pasaules tendencēm, tostarp neziņu saistībā ar "Brexit", vispārējo politisko situāciju pasaulē un iespējamās ekonomiskās krīzes draudiem.

Štefenhagens atzīmēja, ka līdz šim Latvijas mēbeļu ražotājiem pārdošanas apmēru ziņā gads bijis līdzīgs iepriekšējam, taču, viņaprāt, nozares dalībniekiem par skādi nenāk turpināt meklēt jaunas noieta iespējas un tādējādi neieslīgt pašapmierinātībā attiecībā uz pašreizējo situāciju, bet paplašināt vērienu.

Komentējot cenu tendences nozarē, Štefenhagens norādīja, ka, neraugoties uz koksnes izstrādājumu cenu lejupslīdi šogad, mēbeļu furnitūra ir kļuvusi dārgāka, kāpušas arī nodarbināto algas. Tāpat nozarē, sevišķi mīksto mēbeļu ražošanā, ir augsta konkurence.

Vienlaikus viņš piebilda, ka, neraugoties uz Latvijas veikalu plašo mīksto mēbeļu sortimentu, tās bieži vien nav Latvijā ražotas, bet ievestas no ārvalstīm. Savukārt, ja attiecīgās mēbeles ražotas Latvijā, salīdzinājumā ar no ārvalstīm ievestajām mēbelēm tām ir augstas cenas. Lielā mērā tas varētu būt skaidrojams ar augsto darbaspēka trūkumu nozarē Latvijā.

"Mūsdienās ir ļoti sarežģīti specializēties mūsu nozarē. Tas ir diezgan smags, trokšņains darbs. Būsim godīgi, jaunā paaudze to nespēj darīt ne tikai fiziskās sagatavotības dēļ, bet arī psiholoģiski. Viņu vecāku paaudze arī daudz ko negrib darīt, bet mēs to "krupi" norijam un darām, bet viņiem to nevajag. (..) Viņi nespēj ilgstošas stundas koncentrēties monotonam, tehniskam darbam, un nekādas algas viņus nemotivētu šo darbu darīt. Viņi arī psiholoģiski nevar saprast, kāpēc tas ir jādara," sprieda Štefenhagens, piebilstot, ka problēma ir arī izglītības sistēmā, jo jauno paaudzi nav saprātīgi mācīt ar aizvēsturiskām metodēm, ar kādām tika mācītas iepriekšējās paaudzes, jo tie ir cita tipa cilvēka ar citu domāšanu.

Viņš pieļāva, ka nākotnē darbaspēka trūkums nozarē Latvijā saasināsies vēl vairāk līdzšinējās politiskās bezatbildības dēļ, nerisinot šo problēmu. Mēbeļu ražošanas pašizmaksa varētu paaugstināties. Tāpēc nozares uzņēmējiem ir jāturpina meklēt papildus noieta iespējas ārvalstīs neadekvāti augsto produkcijas cenu dēļ salīdzinājumā ar to, ko Latvijas iedzīvotājs caurmērā var atļauties.

