'Latvijas pasta' apgrozījums aug, peļņa sarūk

VAS "Latvijas pasts" apgrozījums pērn, pēc operatīvajiem datiem, bija 96,15 miljoni eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa samazinājās 4,9 reizes un bija 408 232 eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Vienlaikus "Latvijas pasta" pārskatā minēts, ka kompānijas apgrozījums 2019. gadā bija par 3,6% lielāka nekā plānots. Savukārt peļņas rezultāts ir zemāks par plānoto, kas ir saistīts ar zaudējumiem, ko "Latvijas pastam" pērn radīja uzlikto universālā pasta pakalpojuma (UPP) saistību izpilde un fakts, ka jauno UPP tarifu struktūra stājās spēkā nevis pārskata periodā, bet pēc tā beigām no šī gada 1.janvāra.

Pārskatā skaidrots, ka "Latvijas pasta" ieņēmumu būtiskāko pieaugumu pērn veicināja izaugsme mūsdienīga patēriņa aktuālajos pasta biznesa segmentos, vienlaikus, tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos, mazinoties tradicionālo pasta pakalpojumu apjomam. Orientējoties uz pakalpojumu groza dažādošanu atbilstoši aktuālajam pieprasījumam, uzņēmums 2019. gadā veicis būtiskus ieguldījumus nākotnes ilgtermiņa attīstības perspektīvu nostiprināšanā un pakalpojumu modernizācijā.

Pērn salīdzinājumā ar 2018. gadu par 11% audzis "Latvijas pastā" pieņemto un apstrādāto pasta paku apjoms, par 9% - eksprespasta sūtījumi, par 15% - pārrobežu izejošās sīkpakas.

Audzis arī "Latvijas pasta" tranzīta pakalpojumu apjoms, ko uzņēmums nodrošina, dažādām saņēmējvalstīm piegādājot pasaulē otras lielākās tirdzniecības platformas "Alibaba" sūtījumus no Ķīnas. 2019. gadā "Latvijas pasts" apkalpoja 50 tranzīta sūtījumu kravu lidmašīnu. "Latvijas pasts" ar "Alibaba" grupas loģistikas uzņēmumu "Cainiao" sadarbojas kopš 2017. gada rudens, un šajā laikā pasta sūtījumu tranzīta aviokravu apjoms būtiski pieaudzis - 2019. gadā starptautiskās lidostas "Rīga" kravu struktūrā 6,7% veidoja tieši "Latvijas pastā" ienākošās pasta sūtījumu tranzīta kravas.

Attiecīgi visvairāk - par 36,5% jeb septiņiem miljoniem eiro - pērn pieauga ieņēmumi no pasta sūtījumu tranzīta pakalpojumiem, par 35,9% jeb 900 000 eiro - no starptautiskās biznesa sadarbības sūtījumiem, par 5,4% jeb 300 000 eiro - no eksprespasta pakalpojumiem, par 5,8% jeb 50 000 eiro - no kravu pakalpojumiem. Tāpat pērn auguši arī ieņēmumi no maksājumu pakalpojumiem - par 200 000 eiro, kā arī mazumtirdzniecības pakalpojumiem - par 100 000 eiro.

Savukārt, attīstoties dažādiem tehnoloģiju risinājumiem un mainoties patērētāju paradumiem, arī pērn atsevišķās tradicionālo pasta pakalpojumu grupās vērojams ieņēmumu samazinājums - UPP, pensiju un pabalstu piegādei klienta dzīvesvietā, drukāto preses izdevumu abonēšanai, filatēlijas pakalpojumiem. Analogi globālajām tendencēm "Latvijas pastā" vēstuļu korespondences apjoms pērn samazinājās par 10%.

2018. gadā kopumā "Latvijas pasta" apgrozījums bija 89,11 miljoni eiro, kas bija par 17,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 18,7% un bija 2,011 miljoni eiro.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.