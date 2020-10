'Latvijas Pasts': jebkādi pasta sūtījumu piegādes termiņi un kvalitātes standarti ir atcelti

Ievērojot visā pasaulē noteiktos koronavīrusa Covid-19 izplatības novēršanas pasākumus, starp daudzām valstīm ir atcelti vai ierobežoti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, tāpēc joprojām ir ierobežota un kavēta pasta sūtījumu apmaiņa ar daļu ārvalstu, informē "Latvijas Pasts".

Tas saistīts ar faktu, ka lielākā daļa starptautisko pasta sūtījumu tiek piegādāti ar pasažieru lidmašīnām, kurās patlaban ietilpināmais pasta sūtījumu apjoms ir nepietiekams, tāpēc tiek meklēti visi cita veida piegādes ceļi, tostarp izmantojot arī sauszemes, ūdens un sliežu ceļus, skaidro uzņēmumā.

Piegādes aizkavē arī sūtījumu sastrēgumi un rindas starptautiskajās tranzīta lidostās, no kurām tos tālāk izsūta uz citām saņēmējvalstīm. Turklāt piegāžu nosacījumi, kas kavē sūtījumu savlaicīgu nonākšanu pie adresātiem, iespējami arī katrā individuālajā valstī.

"Minēto iemeslu dēļ jebkādi pasta sūtījumu piegādes termiņi un kvalitātes standarti patlaban starptautiskā līmenī ir atcelti un nav spēkā," akcentē "Latvijas Pastā".

"Latvijas Pasts" patlaban nodrošina sūtījumu piegādes faktiski uz visām pasaules valstīm, tāpēc sūtījumus nosūtīšanai uz ārvalstīm pasta nodaļās pieņem, taču jārēķinās, ka maršrutu plānošana prasa ilgāku laiku: sūtījumi, kurus nav iespēju nekavējoši izsūtīt uz ārvalstīm, tiek uzglabāti "Latvijas Pasta" šķirošanas kompleksā un nosūtīti, tiklīdz tas ir iespējams.

Ņemot vērā Covid-19 izraisītos apstākļus un alternatīvu maršrutu izmantošanas nepieciešamību, patlaban ir būtiski pieaugušas transportēšanas izmaksas uz Krieviju, tāpēc "Eksprespasta" sūtījumiem uz šo valsti tiek piemērots papildu tarifs, kas tiks atcelts, mainoties piegādes nosacījumiem.

Uzņēmumā arī informē, ka atbilstoši informācijai, ko "Latvijas Pasts" ir saņēmis no Slimību profilakses un kontroles centra, iespēja inficēties no pasta sūtījumiem ir maza, un uz pasta sūtījumiem nekādi ierobežojumi neattiecas, tāpat nav saņemtas nekādas starptautiskas indikācijas, ka pastāvētu šāds risks. Tādēļ, kā visiem valsts iedzīvotājiem, ir svarīgi arī pasta darbiniekiem nenākt uz darbu slimiem, un "Latvijas Pasts" maksimāli to kontrolē, nodrošinot, ka uzņēmuma darbinieki slimi uz darbu nenāk.

"Tajā pašā laikā katra sūtījuma – vēstules vai preses izdevuma – dezinfekcijas nepieciešamība noteikti būtu jāapsver katram gala saņēmējam, arī pašam ievērojot individuālo higiēnu un mazgājot un dezinficējot rokas. Arī adresāta pastkastītes noteikti būtu dezinficējamas, līdzīgi kā "Latvijas Pasts" dezinficē savus pakomātus. Jāņem vērā, ka preses izdevums vispirms tiek drukāts tipogrāfijā, šķirots servisā ārpus "Latvijas Pasta" un tikai pēc tam piegādāts tālākai izplatīšanai," skaidro uzņēmumā.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām lielākā daļa pasta nodaļu turpina strādāt atbilstoši ārkārtējās situācijas laikā noteiktajam darbalaikam pirmdienās–piektdienās, izņemot vairākus desmitus pasta nodaļu, kuras atsākušas darbu sestdienās un/vai svētdienās.