'Latvijas Pasts' par 1,8 miljoniem eiro iegādājies 'Pasta staciju' pakomātu tīklu

VAS "Latvijas Pasts" 61 pasta sūtījumu saņemšanas termināļa tīklu no investīciju fonda "Baltcap" iegādājies par 1,8 miljoniem eiro, ceturtdien, 22. augustā, pēc "Latvijas Pasta" pakomātu tīkla atklāšanas pastāstīja "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Vilcāns, atklājot Latvijas pasta pakomātu tīklu teica, ka šis ir vēsturisks brīdis "Latvijas pastam" un tā klientiem, jo ar šo darījumu valsts uzņēmums biznesā parāda privātam uzņēmuma piestāvošas ambīcijas.

Viņš norādīja, ka klientu aptaujas liecina, ka viņi vēlas saņemt sūtījumus pakomātos, turklāt arī sūtītāji vēlas šādu iespēju. Vilcāns uzsvēra, ka ar pakomātu tīkla atklāšanu, "Latvijas Pasts" kļūst par daudzveidīgāko nozares uzņēmumu Baltijā, jo piedāvātais sūtījumu nosūtīšanas un saņemšanas spektrs ir visplašākais tirgū pieejamais.

Jautāts, kādi ir tālākie "Latvijas pasta" iecerētie attīstības plāni, Vilcāns stāstīja, ka "Latvijas Pasta" pakomātu atklāšana ir tikai viens no posmiem. Turklāt pašreiz ir jau sākts iepirkums, lai uzstādītu arī āra pakomātus, un plānots, ka tie varētu sākt darboties nākamā gada pirmajā ceturksnī.

Pakomāti ar "Latvijas Pasta" zīmolu pilnvērtīgi sāks funkcionēt šī gada rudenī, kad tajos būs iespējams saņemt klientiem adresētos sūtījumus no interneta veikaliem.

"Mēs noteikti pilnveidosim arī pakomātu piegādes tīklu. Tagad mums būs pietiekami daudz darba, lai piedāvātu un integrētu ar tirgotāju sistēmām arī šo piegādes kanālu. Uzlabosim arī norēķinus, būs papildu iespēja maksāt ar karti," stāstīja "Latvijas pasta" vadītājs, norādot, ka tagad klientiem būs plašāks sūtījumu saņemšanas tīkls.

Pašreiz darījums ar "Baltcap" vēl nav noslēdzies un fonds turpina pakomātu nomaiņu vairākās vietās Latvijā – gan palielinot to kapacitāti, gan nomainot uz jaunākiem un modernākiem. Pašlaik pakomātu vidējā kapacitāte sasniedz 850 000 sūtījumus gadā. "Paralēli pakomātu nomaiņai mēs esam sākuši sarunas par to, kurās vietās un cik daudz kapacitāti vajadzētu palielināt. Tas daļēji tiks atrisināts nomainot pret jaudīgākiem un modernākiem – tur šī kapacitāte tiks palielināta. Pēc tam mēs lemsim par tīkla paplašināšanu," stāstīja Vilcāns, piebilstot, ka tīkla paplašināšana būs atkarīga no pieprasījuma.

Viņš norādīja, ka tiek domāts arī par sūtījumu izsniegšanas procesa pārkārtošanu pasta nodaļās. "Tur ir pāris jaunas iestrādnes, par kurām, es ceru, ka mēs jau rudenī varēsim dot plašāku informāciju un arī klienti to pamanīs," stāstīja uzņēmuma vadītājs, piebilstot, ka tā ir daļa no kopēja projekta, kurā jau vairākas lietas ir izdarītas, lai paātrinātu procesu pasta nodaļā un palielinātu pasta nodaļas kapacitāti, samazinot resursus. Tāpat tiek veikta arī piegādes tīklu pārkārtošana, kas ir saistīta ar dažādiem izaicinājumiem.

Vilcāns norādīja, ka ir vairāki plāni, kas ir saistīti ar tranzītprojektu pilnveidošanu, bet par tiem tiks runāts, kad tie būs īstenoti un pārbaudīti.

Tāpat uzņēmums plāno uzlabot pasta pakalpojumu pieejamību. Tāpēc tuvākajā laikā tiks automatizēta būtiska pakalpojumu daļa, pilnveidojot klientu attālinātu apkalpošanu un pašapkalpošanās iespējas. Pasta nodaļās paredzēts ieviest pašapkalpošanās kases, bet zvanu centru aprīkot ar virtuālajiem asistentiem, kā arī attīstīt plašu elektronisko pakalpojumu klāstu. Klientiem būs iespēja izmantot pašapkalpošanās platformu sūtījumu noformēšanai "Manspasts.lv", kā arī aktīvi turpināt lietot pilnveidoto mobilo lietotni, kas ļauj attālināti pieteikties pasta pakalpojumiem pasta nodaļā un kopš augusta piedāvā arī sūtījumu pāradresāciju uz ērtāko saņemšanas vietu ar mobila tālruņa palīdzību.

Līdz ar modernizāciju un pakalpojumu digitalizāciju "Latvijas Pasta" attīstības vīzija paredz ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu ikdienas darbā padarot uzņēmuma darbību ne tikai efektīvāku, bet arī videi draudzīgāku. Uzņēmums gatavojas iespēju robežās atteikties no dokumentu izdrukām un potenciāli iegādāties dabai draudzīgus transporta līdzekļus – ar autogāzi darbināmus kravas autobusus, motorollerus ar elektrodzinējiem. Savukārt, personalizējot pakalpojumus tiks paplašināt pastnieka funkciju apjoms, īpaši reģionos, kur pastnieks arvien vairāk kļūst par pasta pakalpojumu sniedzēju, kas ierodas klienta dzīvesvietā un tur nodrošina nepieciešamos pasta pakalpojumus. Plānots, ka uzņēmuma attīstības jaunā stratēģija stāsies spēkā 2020.gadā.

Jau vēstīts, ka 2018. gadā "Latvijas pasta" apgrozījums bija 89,11 miljoni eiro, kas ir par 17,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 18,7% un bija 2,011 miljoni eiro.

"Latvijas Pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas Pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.