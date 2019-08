Latvijas uzņēmēji Ķīnā: ar pieredzi uz jaunu eksporta tirgu

Jumta latu ražotājs SIA “Timberex Group” desmit gadu laikā spējis iekarot līdz pat 60% Lielbritānijas tirgu, saņemt sešus dažādus augstas klases sertifikātus, lai tagad mērķētu vēl augstāk un lūkotos pēc jauna izaicinājuma – Ķīnas.

Uzņēmuma īpašnieks Andris Baumanis pauž, ka šīs valsts biznesa veidošanas kultūra ievērojami atšķiras no Eiropas, tādēļ vizīte, ko organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Eiropas Savienības projekta "LEF Network To China" ietvaros, bija noderīgs rīks, lai saprastu, kā turpmāk attīstīt eksportu. "No šī brauciena esam daudz sapratuši par to, kāds ir kokmateriālu tirgus Ķīnā un kādu lomu mūsu uzņēmums varētu ieņemt," saka Baumanis.

Pašreiz, kad saasinājušās Amerikas Savienoto Valstu attiecības ar Ķīnu, Eiropai pavērušās milzīgs iespējas uzsākt veiksmīgu sadarbību ar šo lielvalsti, jo pie mums tiek ražoti augstas kvalitātes produkti, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas. Kā norāda uzņēmēji, tikai tagad "zaļā domāšana" Āzijā kļūst par arvien nozīmīgāku ikdienas sastāvdaļu, kas savukārt var kalpot par iemeslu, lai arī Latvijas ražotāji spētu atrast nišu sadarbībai ar Ķīnu.

Par galveno izaicinājumu Baumanis min milzīgo tirgus izmēru, savukārt par risinājumu – savstarpēju sadarbību ar citiem projektā "LEF Network to China" partneriem. "Lai nodrošinātu Ķīnas partneru nepieciešamo apjomu, protams, vieglāk to realizēt sadarbojoties ar kaimiņvalstu kokmateriālu ražotājiem, taču svarīgi ir arī tādi aspekti kā sortiments, cena un piegādes nosacījumi, lai spētu veiksmīgi konkurēt," piebilst SIA "Timerex group" pārstāvis.

Foto: Publicitātes foto

Interesants fakts, ko Baumanis pamanīja vizītes laikā Ķīnā, ka, lai gan kokmateriāli tiek izmantoti samērā bieži gan būvniecībā, gan interjerā, nekur pa ceļam viņš nemanīja šo materiālu tirdzniecības vietas.

SIA "Timerex Group" dibināta 2008. gadā ar mērķi ražot koka jumta latas jeb jumta režģojumu pirms pārseguma klāšanas. Zināšanas par izstrādāto tehnoloģiju uzkrātas 25 gadu garumā, pašreiz nodrošinot vairāk nekā 20 miljonu eiro apgrozījumu gadā, sasniedzot gada ražošanas jaudu – 150 tūkstošu kubikmetru ēvelētu dēļu, 80 tūkstošu kubikmetru jumta latu un citu produkciju.

Baumanis lepojas, ka produkcija top četrās ražotnēs, no kurām divas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā. SIA "Timberex Group" eksportē produkciju uz Lielbritāniju, kā arī apkalpo klientus Francijā un Polijā. Uzņēmums lepojas ar starptautisko preču zīmes patentu "GOLD battens", kas ir augstākās kvalitātes zīme jumta latu ražošanā.

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.