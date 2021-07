Latvijas uzņēmums 'CrossChem" Polijā atklāj līdz šim jaudīgāko rūpnīcu

SIA "CrossChem" Polijas dienvidos, Silēzijas apgabalā, atvērusi jaudīgāko rūpnīcu, kurā iespējams saražot 8,4 miljonus litru dīzeļdzinēju izplūdes sistēmas attīrīšanas šķidruma "AdBlue" mēnesī.

SIA "CrossChem" ir vienīgais Vācijas auto industrijas asociācijas VDA (Verband der Automobilindustrie) sertificētais dīzeļdzinēju izplūdes sistēmas attīrīšanas šķidruma "AdBlue" ražotājs Baltijā.

Šķidruma ražošanai nepieciešamās iekārtas Latvijā tika izgatavotas trīs mēnešu laikā un tikpat ilgā laikā notika to montāža, testēšana un palaišana Polijā. Rūpnīca aizņem 1500 kvadrātmetrus un trīs cilvēku komandā spēj ražot 400 tonnas "AdBlue" dienā.

Latvijā radītā "AdBlue" ražošanas sistēma ir viena no tehnoloģiski attīstītākajām pasaulē, sniedzot "CrossChem" konkurētspējas priekšrocības un elastību uzņēmuma turpmākajā attīstībai – trīs mēnešu laikā ar minimāliem resursiem var sākt šī šķidruma ražošanu gandrīz jebkurā pasaules vietā.

"Tā vietā, lai pārvadātu produktu tūkstošiem kilometrus tālu, izveidojam inovatīvu un efektīvu rūpnīcu tur, kur ir pieprasījums. Polija ir viena no lielākajām Eiropas valstīm, nozīmīgs transporta mezgls – ar mūsu ražoto "AdBlue"plānojam nodrošināt lielāko daļu Polijas. Klātesamība šajā reģionā, kas faktiski ir Eiropas transporta un loģistikas centrs, ir mūsu garantija kaitīgo izmešu daudzuma samazināšanai," tā Ričards Andersons, "CrossChem" valdes priekšsēdētājs.

"AdBlue" ir dīzeļdegvielas piedeva, kas būtiski samazina automašīnu izplūdes gāzu kaitīgo izmešu nokļūšanu vidē, neitralizējot ap 98% no visiem dīzeļdzinēja radītajiem slāpekļa oksīdiem (NO x ) nekaitīgā slāpeklī un ūdens tvaikos. "AdBlue" var lietot tādos transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar selektīvo katalītisko reducēšanas sistēmu (SCR). Tā ir viena no iespējām, kā nozarei globālā mērogā tuvoties Eiropas zaļā kursa nospraustajiem mērķiem, samazinot kaitīgos izmešus.

SIA "CrossChem" ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums; tam ir vairāk nekā 15 rūpnīcas visā pasaulē, ražotājs nodrošina eksportu uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm.