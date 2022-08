Lauksaimniecībā šis gads kopumā varētu būt izdevies, vērtē LOSP

Lauksaimniecībā šis gads kopumā varētu būt izdevies, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.

"Kopumā lauksaimniekiem šis gads varētu būt izdevies," teica Gūtmanis.

Vienlaikus viņš gan arī atzīmēja, ka ražas šogad solās būt mazākas nekā, sākotnēji tika plānots.

LOSP valdes priekšsēdētājs skaidroja, lai gan laika apstākļi šobrīd, graudu kulšanas laikā, priecē, raža gaidāma mazāka, nekā bija plānots, jo bija ļoti vēls un vēss pavasaris. Tāpat arī jūlijā vēl šķita, ka kartupeļu raža šogad būs izcili laba, taču pēdējo nedēļu sausuma ietekmē raža tomēr būs vidēji laba.

Tāpat Gūtmanis atzīmēja, ka turpmākai lauksaimniecības politikai būtu jābūt vērstai uz to, lai neviena no nozarēm neizkristu no aprites. "Mēs sevi pabarot varam, bet attīstībai turpmāk būtu jābūt vērstai uz to, lai neviena no nozarēm neizkristu no aprites," viņš sacīja, piebilstot, ka politikai ir jābūt tādai, lai mēs spētu ēst ne tikai vienu produktu, bet varētu pilnvērtīgi paēst.

LOSP ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.