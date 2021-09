Lidostā 'Rīga' darbu sāk jaunais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš

Lidostā "Rīga" darbu sācis ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu izbūvētais, 2,6 miljonus eiro vērtais otrais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš.

Kā pirmais jauno manevrēšanas ceļu agrā 9. septembra rītā izmantoja nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" gaisa kuģis, kas Rīgā ieradās no Turku. Video skatāms šeit: https://ej.uz/rixrapidtaxiway

Ātrās nobraukšanas ceļš ļauj saīsināt gaisa kuģu pārvietošanās ceļa garumu nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā. Tādējādi lidostā samazināsies uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzums un laiks, līdz ar to samazinot arī piesārņojošo vielu – CO 2 , ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisiju apjomus.

"Jaunais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš ir vēl viens solis lidostas "Rīga" mērķtiecīgajā virzībā, attīstot ilgtspējīgu lidlauka infrastruktūru. Kā lidosta, kas apņēmusies līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni, lidosta "Rīga" investē, lai padarītu lidlauka procesus ātrākus un efektīvākus un tādējādi mazinātu piesārņojošo vielu izmešu apjomu. Tās ir investīcijas nākotnē, rūpējoties par apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu mazināšanu," uzsver lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.

Būvdarbus veica konkursā izvēlētā ceļu būves firma SIA "Binders", un projekta kopējās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro. Būvdarbi tika veikti specifiskā darbu organizācijas režīmā, lai neradītu pārtraukumus vai citus apgrūtinājumus lidlauka darbībai. Tāpēc visi būvdarbu tehnoloģiskie procesi lidlauka teritorijā notika naktīs, lidojumu starplaikā. Šajā periodā tika organizēta arī materiālu piegāde, būvtehnikas un mehānismu loģistika.

Kohēzijas fonda projektā "Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā "Rīga"" ietvaros lidosta "Rīga" īsteno vērienīgus lidlauka un lidostas teritorijas infrastruktūras attīstības darbus. Lidostas manevrēšanas ceļos ierīkotas ass ugunis, tādējādi sperot pirmo soli, lai lidostā ieviestu inovatīvo "seko zaļajam" (follow the greens) gaisa kuģu vadības sistēmu, kā arī izbūvēts neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukums.

Tāpat ar KF atbalstu pārbūvēti lidostas publiskās daļas pievedceļi, modernizēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma un apgaismojuma infrastruktūra.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta īstenošanai lidosta "Rīga" noslēdza 2016. gada nogalē. 2017.gada 3.jūlijā lidosta saņēma pozitīvu Eiropas Komisijas (EK) lēmumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais projekta finansējums ir nedaudz virs 23 milj. eiro, tostarp KF finansējums – 10,77 milj. eiro un VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" finansējums – ne mazāk kā 11, 56 milj. eiro.