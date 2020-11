LTRK: īstermiņa atbalsts uzņēmējiem ir svarīgs, taču jāturpina diskusijas par ilgtermiņa atbalstu

Šodien Ministru kabinetā apstiprinātie atbalsta instrumenti tām nozarēm, kuru darbība līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir pilnībā apturēta vai nozīmīgi ierobežota, bija nepieciešams solis, jo uzņēmumi savu darbību nevar pilnvērtīgi turpināt tieši līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteiktajiem papildus ierobežojumiem, "Delfi" sacīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes locekle, Politikas daļas direktore Katrīna Zariņa.

"Atbalsts šiem uzņēmumiem tiks sniegts, raugoties no to piederības konkrētai nozarei, ko apliecina NACE kods. Jau iepriekš no LTRK puses esam norādījuši, ka šāda pieeja ne vienmēr sasniedz visus tos uzņēmumus, kuri saskaras ar problēmām dēļ noteiktajiem ierobežojumiem un darbības aizliegumiem, jo nereti uzņēmumu norādītais darbības pamatkods pilnībā neatbilst to tiešajai darbībai. Šie ir īstermiņa atbalsti, kas uzņēmumiem palīdzēs pārdzīvot ārkārtējās situācijas periodu," piebilst Zariņa.

Pēc viņas teiktā, nozīmīgi, ka nozaru ministrijas kopā ar uzņēmumus pārstāvošajām organizācijām turpina diskusiju par ilgtermiņa atbalstu, kas nepieciešams visiem Latvijas komersantiem. Ilgtermiņā būtu nepieciešams atbalsts tiem uzņēmumiem, kas turpina strādāt, pārorientē savu darbību atbilstoši mainīgajiem apstākļiem un ir ar izaugsmes potenciālu. Tas, pēc Zariņas domām, nozīmē, ka jābūt plašai pieejamībai dažādiem finanšu resursiem, apgrozāmajiem līdzekļiem, darbinieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas celšanai. Svarīgi arī atrast veidus, kā jaunajos apstākļos efektīvi sniegt atbalstu Latvijas eksportētājiem, pielāgojot jau esošās atbalsta programmas.

Pozitīvi, ka jau šodien MK ārkārtas sēdē tiek diskutēts par darba nespējas lapu apmaksas no valsts budžeta paplašināšanu arī tajos gadījumos, kad personai novērojami tikai viegli elpceļu saslimšanas simptomi, norāda LTRK pārstāve. Tas, pēc viņas teiktā, veicina, ka personas šādos gadījumos nedodas uz darbu līdz Covid-19 testa veikšanai un rezultāta saņemšanai un, atkarībā no rezultāta, apmaksa tiek turpināta no valsts budžeta vai uzņēmuma līdzekļiem.

"Mūsu ieskatā, tas veicinās vīrusa izplatības samazināšanos, kas šobrīd ir ļoti nozīmīgi ekonomiskās darbības veiksmīgai turpināšanai," norāda Zariņa.