LU Akadēmiskā centra Rakstu mājā šonedēļ plānots likt pamatakmeni

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais centrā Torņakalnā 25. augustā tiks ielikts pamatakmens trešajai modernajai studiju un zinātņu ēkai – Rakstu mājai.

LU Rakstu mājas būvniecībā un iekārtošanā investēs aptuveni 49 miljonus eiro, ieskaitot PVN. No tiem 30 miljoni ir piesaistīti no Eiropas Investīciju bankas, 11,5 miljoni no Eiropas Padomes Attīstības bankas un 7,4 miljoni ir universitātes ieguldījums.

Akadēmiskajā centrā jau atrodas Dabas māja un Zinātņu māja. Līdz ar Rakstu mājas būvniecības pabeigšanu 2023. gada rudenī lielākā daļa līdz šim pa visu Rīgu "izkaisīto" LU fakultāšu atradīsies vienuviet – Torņakalnā. Rakstu māja būs lielākā no trim Akadēmiskā centrā jau esošajām būvēm – tās astoņos stāvos atradīsies sešas LU fakultātes, vairāki institūti, LU Kultūras centrs un amatiermākslas kolektīvi, Biznesa inkubators, LU bibliotēka u.c.

Foto: Publicitātes attēli

Tieši tāpat kā jau esošajās ēkās, arī Rakstu mājas būvniecības procesā tiek izmantoti materiāli un tehnoloģijas, kas nodrošinās ēkas ilgtspēju, efektīvu apsaimniekošanu un palīdzēs LU doties "zaļās universitātes" virzienā, tostarp, piemēram, Rakstu mājā būs daudz dabiskā apgaismojuma, telpas tiks veidotas maksimāli ergonomiskas, daudz publisko telpu, kur pulcēties studentiem, rīkot tikšanās, pasākumus utt. Kopējā ēkas lietderīgā platība būs 26 tūkst. m2.

"Rakstu māja ir vērienīgākais ieguldījums humanitārajās un sociālajās zinātnēs kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Šo ieguldījumu varam salīdzināt ar Latvijas Nacionālās bibliotēku. Rakstu māja nav tikai ēka. Tas ir ieguldījums universitātes, zinātnes un Latvijas nākotnē, jo šeit vienuviet strādās, studēs, pētīs un eksperimentēs humanitāro un sociālo zinātņu gaišākie prāti," uzsver LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

LU Akadēmiskajā centrā plānots veidot arī Tehnoloģiju, Sporta, Veselības mājas, viesnīca studentiem un zinātniekiem.

"Delfi Bizness" jau ziņoja, ka 2020. gada septembrī LU parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību "Rere BMV" par tās projektēšanu un būvniecību. Ēkas atklāšana paredzēta 2023. gadā.