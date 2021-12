'Luminor': Pieprasītākā vieta mājas būvniecībai ir Rīga, platība sarūk

Aktīvāk privātmājas tiek būvētas Rīgas teritorijā – 11% no visiem "Luminor" bankas izsniegtajiem būvniecības kredītiem novirzīti tieši šim mērķim. Savukārt reģionos pieprasītākās vietas mājas būvniecībai ir Ventspils, kā arī Tukuma un Cēsu novadi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šā gada deviņos mēnešos māju būvniecībai pieprasīto kredītu apjoms, pēc "Luminor" datiem, ir pieaudzis par 30%, savukārt šim mērķim izsniegtā vidējā kredīta summa nav būtiski mainījusies salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn. Tas skaidrojams ar cilvēki izvēli celt mazāku mājokli būvniecības izmaksu pieauguma dēļ – iekštelpu apjoms šogad samazinājies par aptuveni 10 kvadrātmetriem un ir 160 kvadrātmetri.

Nemainīgi pieprasītākās vietas ir Rīga un Pierīga, turklāt iedzīvotāju pieaugošā interese par zemes iegādi rada arī spiedienu uz īpašumu pieejamību un to cenām, vērtē banka.

Pieprasītākā vieta privātmāju būvniecībai ir tās teritorijas Rīgā, kuras robežojas ar Pierīgas novadiem norāda "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais. Viņaprāt, privātmāju būvniecības pieprasījums Rīgas teritorijā ir skaidrojams ar pieaugošo iedzīvotāju vēlmi dzīvot svaigā gaisā un zaļā vidē, bet vienlaikus tuvu galvaspilsētai, lai saglabātu iespēju izmantot pilsētas sniegtās priekšrocības, pateicoties nelielajam attālumam līdz ikdienai būtiskiem galamērķiem.

Starp populārākajām vietām uzreiz aiz Rīgas ir Mārupes un Ķekavas novadi, katrs no tiem nodrošina ap 8 % no visiem mājokļu celtniecības darījumiem bankā, seko Babītes, Salaspils, Carnikavas un Ādažu novadi ar 6 %. Tāpat ir novērots pieprasījuma pieaugums pēc zemes gabalu iegādes mājas būvniecībai arī ārpus Rīgas un Pierīgas. Citviet Latvijā iedzīvotāji biežāk izvēlas māju būvēt Ventspils, Tukuma un Cēsu novados.

Pēc "Luminor" datiem, cilvēki lielākoties izvēlas būvēt privātmāju 160 kvadrātmetru platībā ar papildu platību 35 kvadrātmetri garāžai vai terasei. Populārākais risinājums joprojām ir mūra mājas, tomēr iedzīvotāji arvien vairāk interesējas par koka karkasa mājām. Pieaugošā interese par šāda veida mājām skaidrojama ar to, ka to būvniecības izmaksas ir prognozējamākas, kā arī uzstādīšana notiek salīdzinoši īsākā laikā. Ap 35% no "Luminor" izsniegtā finansējuma mājokļu būvniecībai ir piešķirts tieši koka karkasa mājām.