'Lux Express' atklāj maršrutu Rīga–Daugavpils, Autotransporta direkcija norāda uz nelikumību

Ceturtdien, 13. jūnijā, starptautiskais pasažieru pārvadātājs "Lux Express" paziņoja, ka uzsāk biļešu tirdzniecību jaunajam ekspresreisam Rīga–Birži–Daugavpils. Lai arī Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone pauda, ka autopārvadātājs nav tiesīgs veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem attiecīgajā maršrutā, "Lux Express Latvija" vadītājs Janno Ritsbergs uzskata, ka Autotransporta direkciju izplata nepatiesus paziņojumus, jo uzņēmums saņēmis Eiropas Savienības starptautiskā maršruta licences maršrutam Daugavpils–Birži un atļauju pasažieru pārvadāšanai maršrutā Birži–Rīga.

Plone norādīja, ka Latvijā sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgus ir regulēts, un, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu, regulārus pasažieru pārvadājumus iekšzemē ir tiesīgi veikt tikai tie pārvadātāji, kuriem ir noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu konkrētā maršrutu tīkla daļā. Turklāt atbilstoši Autopārvadājumu likumam pārvadātājam, kas nodrošina iekšzemes pārvadājumus, ir jāsaņem atļauja sniegt kabotāžas pārvadājumus. Kabotāžas pārvadājumu ietvaros notiek pasažieru uzņemšana un izlaišana vienas valsts ietvaros.

Viņa norādīja, ka, ņemot vērā minēto, maršrutā Rīga–Daugavpils regulārus pasažieru pārvadājumus šobrīd ir tiesīgi veikt divi pārvadātāji – AS "Nordeka" un SIA "Daugavpils autobusu parks".

Pārvadātāji ir tiesīgi veikt pasažieru pārvadājumus starptautiskajos maršrutos Eiropas Savienības (ES) teritorijā, ja iepriekš ir saņemta atļauja vienā no galapunktu valstīm. Latvijā kabotāžas pārvadājumi starpvalstu maršrutos nav atļauti, un tas nozīmē, ka ir aizliegta pasažieru apmaiņa pieturvietās vienas valsts ietvaros, klāstīja direkcijas pārstāve. Plone uzsvēra, ka neviens no "Lux Express" grupas pārvadātājiem, tostarp "Lux Express Estonia", nav vērsies Latvijas kompetentajā institūcijā, lai saņemtu atļauju veikt pārvadājumus maršrutā Rīga–Birži–Daugavpils. Ņemot vērā, ka pārvadātājam nav saskaņojuma nodrošināt regulāros komercpārvadājumus attiecīgajā maršrutā, šādu pakalpojumu sniegšana tiks uzskatāma par nelegālo pārvadājumu.

Autotransporta direkcija par šo gadījumu ir informējusi Valsts policiju, un viņi ir tiesīgi veikt kontroles pasākumus, pārbaudot pārvadājumu dokumentus, piemēram, to, vai ir derīga maršruta atļauja, kāda informācija norādīta biļetēs un tamlīdzīgi.

Savukārt "Lux Express" no 19. jūnija plāno sākt regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem maršrutā Rīga–Birži–Daugavpils, kura izveidē uzņēmums investējis vienu miljonu eiro un pārvadājumus plāno nodrošināt ar pilnīgi jauniem autobusiem. ""Lux Express" mērķis ir sniegt mūsdienīgu sabiedriskā transporta pieredzi ne tikai pasažieriem starptautiskajos reisos, bet arī starppilsētu pārvadājumos Latvijā, neprasot par tiem valsts dotācijas. Mūsu aprēķini rāda, ka brīvais tirgus varētu darboties vairāk nekā pusē pašreizējo pārvadājumu – starp Rīgu un visām lielajām pilsētām. Savukārt valstij būtu jādotē nerentablie maršruti, kur pasažieru skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu komerciālos pārvadājumus, tādējādi pārskatāmi un efektīvi izmantojot publisko finansējumu," sacīja SIA "Lux Express Latvija" valdes priekšsēdētājs Janno Ritsbergs.

Viņš arī atzīmēja, ka Igaunijā "Lux Express" veiksmīgi nodrošina iekšzemes pasažieru pārvadājumus brīvajā tirgū piecus gadus un nav bijis pamata apšaubīt šāda modeļa efektivitāti. Tāpat kompānijā informēja, ka ekspresreisa Rīga–Birži–Daugavpils kopējais brauciena laiks būs apmēram trīs stundas un 25 minūtes. Autobusam plānota pietura Lietuvas pilsētā Biržos, kur tas pavadīs 15 minūtes. Katru dienu plānoti trīs reisi gan no Rīgas, gan no Daugavpils ar atiešanas laiku plkst.7, plkst.12.30 un plkst.17.30. Biļetes var iegādāties uzņēmuma tiešsaistes pārdošanas sistēmā, kā arī autoostu kasēs un pie vadītāja no 13. jūnija, un plānots, ka jaunais ekspresreiss sāks kursēt 19. jūnijā.

Pasažieru starptautiskais autopārvadātājs "Lux Express" ir saņēmis Eiropas Savienības (ES) starptautiskā maršruta licences maršrutam Daugavpils–Birži un atļauju pasažieru pārvadāšanai maršrutā Birži–Rīga, norāda Ritsbergs, noliedzot Autotransporta direkcijas izplatīto informāciju, ka "Lux Express" nav tiesīgs veikt pārvadājumus maršrutā Rīga–Birži–Daugavpils.

Pasažieri var brīvi izvēlēties – izmantot vienu vai abus šos starptautiskos maršrutus. Maršrutu licences, saskaņā ar starptautisko licenču iegūšanas kārtību, tika saskaņotas arī ar Autotransporta direkciju, norāda Ritsbergs. "Lux Express" pasažieru pārvadājumus starp Daugavpili un Biržiem, un starp Biržiem un Rīgu veiks atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā, skaidro kompānijā.

Ritsbergs uzskata, ka Autotransporta direkciju izplata nepatiesus paziņojumus un maldina pasažierus. Turklāt viņš norādīja, ka pasažieru lielā interese par jaunajiem reisiem apliecina nepieciešamību Latvijā veikt tirgus liberalizāciju un pasažieru pieprasījumu pēc mūsdienīga sabiedriskā transporta pakalpojuma.

Ziņots arī, ka iepriekšējā iepirkumā par Latvijas sabiedriskā transporta tīkla apsaimniekošanas lotu sadali, kuru organizē Autotransporta direkcija, "Lux Express" nepiedalījās. "Lux Express Latvia" valdes loceklis Krišjānis Reķis intervijā aģentūrai LETA pagājušā gada nogalē sacīja, ka "Lux Express" ir ieinteresēts nodrošināt Latvijā arī iekšzemes reisus, taču nav gatavs piedalīties tagadējos konkursos, kuros pārvadājumu maršruti sadalīti lotēs pēc reģionālā principa. "Latvijā cilvēkiem nekādas izvēles nav – kāds autobuss noteiktā maršrutā brauc, tāds brauc. Izvēle nozīmē, ka es varu izvēlēties samaksāt par biļeti mazāk, bet tad man ir arī zemāks servisa līmenis. Vai arī es izvēlos par biļeti samaksāt vienu eiro vairāk, bet tad es braucu ar autobusu, kurā tualete ne tikai ir, bet tā ir arī atvērta. Tādēļ mums joprojām interese ir, bet mēs ļoti ceram, ka Latvijas puse uzklausīs Igaunijas pieredzi," sacīja Reķis.

"Lux Express Latvia" reģistrēta 1994. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Igaunijas kompānija "Lux Express Estonia", bet patiesā labuma guvējs, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Igaunijas pilsonis Hugo Osula. "Lux Express Group" ir starptautisko reisu operators, kas piedāvā pakalpojumus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Baltkrievijā un Krievijā. 2018. gadā "Lux Express" kopumā 15 maršrutos pārvadāja 2,8 miljonus pasažieru.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tās darbība galvenokārt saistīta ar sabiedriskā transporta – pasažieru pārvadājumu ar autobusu un vilcienu – plānošanu, licenču izsniegšanu kravu un pasažieru komercpārvadājumiem un atļauju izsniegšanu starptautisko pārvadājumu veikšanai.