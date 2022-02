Mājokļu tirgus aktivizēšanās Rīgā ir tikai laika jautājums, – uzskata īpašumu attīstītājs

Pandēmijas laikā dzīvojamo ēku tirgū Eiropā ir redzamas pozitīvas tendences, tādēļ ir tikai laika jautājums, kad šis tirgus aktivizēsies arī Rīgā, pauda nekustamo īpašumu attīstītāja "Pro Kapital" vadītājs Paolo Mikeloci.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš norādīja, ka pandēmijas laikā daudzi sāka strādāt un mācīties no mājām un tas kardināli nemainīsies arī pēc pandēmijas, tādēļ strauji aug pieprasījums pēc mājokļiem, kuros cilvēkiem ir ērti nevis "pārnakšņot", bet gan dzīvot un pavadīt laiku.

"Rīgā pašlaik vēl nav vērojams liels nekustamo īpašumu projektu bums, bet tāds noteikti būs. Tas, ka pašlaik Rīgā tirgus ir vislēnākais Baltijā, pēc manām domām, ir anomālija. Tādēļ es uzskatu, ka Rīga ir pilsēta, kurā pašlaik ir visizdevīgāk ieguldīt Ziemeļeiropas reģionā," sacīja Mikeloci.

Savukārt Tallinā un Viļņā tirgus, pēc Mikeloci teiktā, pašlaik ir ļoti labs, turklāt ļoti labs tieši vidējās klases īpašumu projektiem. Viņaprāt, tas nav nekas pārsteidzošs, jo tāda pati situācija ir visā Eiropā. Vienīgā pilsēta, kura atpaliek, ir Rīga, un tas Mikeloci šķiet pārsteidzoši.

"Tomēr es uzskatu, ka tas nav īpaši saistīts ar sabiedrību, tas nav īpaši saistīts ar tās vēlamo dzīvesveidu, tas vairāk ir saistīts ar banku īstenoto politiku. Tas gan nav saistīts ar nekustamo īpašumu tirgu, taču ietekmē to," pauda Mikeloci.

Viņš norādīja, ka luksusa klases īpašumu tirgu pašlaik ietekmē naudas atmazgāšanas novēršanas prasības, kuras, viņaprāt, Latvijā ir neproporcionāli stingras. "Mums ir bijuši daudz gadījumu, kad cilvēki vēlas pirkt īpašumu, bet to nevar, jo ir vai nu no ārzemēm, vai arī ir Latvijas iedzīvotāji ar biznesu ārzemēs. Ticiet man, tam ir liela ietekme. Līdz ar to problēmas rada ne tikai kreditēšana, bet arī darījumi. Noteikumi ir vienādi visā Eiropā, un tam ir iemesls. Tomēr tā ir viela pārdomām, kāpēc tirgus Latvijā ir tik atšķirīgs," stāstīja Mikeloci.

Nekustamā īpašuma tirgū īstermiņā ir svarīgs arī psiholoģiskais noskaņojums - ja visi saka, ka tirgus attīstās lēni, tad cilvēki nesteigsies ar īpašuma pirkšanu un otrādāk.

"Tas izklausās ļoti vienkārši, bet, ticiet man, tā tas arī notiek. Vienlaikus pieredze liecina, ka jo vairāk nekustamo īpašumu tirgus tiek bremzēts ar kādiem ārējiem faktoriem, jo straujāka pēc tam ir izaugsme. Tieši to mēs sagaidām nekustamo īpašumu tirgū Rīgā. Par to es esmu pārliecināts par 100%," sacīja Mikeloci.

Ar Rīgas īpašumu tirgus potenciālu Mikeloci skaidroja arī arvien pieaugošo Igaunijas attīstītāju interesi par Rīgu. "Viņi redz, kas pašlaik notiek Latvijas tirgū, un uzdod jautājumu, kādēļ gan lai Rīga atšķirtos no Tallinas, kur attīstība ir daudz straujāka? Ja mēs salīdzinām Rīgu un Tallinu, tad Rīga pat var būt daudz interesantāka un ar straujāk augošu nekustamā īpašuma tirgu. Mēs strādājam visās Baltijas valstīs, un man jāsaka, ka latvieši mēdz būt pesimistiski, tādēļ labās lietas dažkārt labāk saskata kāds cits. Es Rīgas tirgus potenciālam ļoti ticu," sacīja Mikeloci.

Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs "Pro Kapital Grupp" 2020.gadā strādāja ar 57,3 miljonu eiro zaudējumiem, kas ir divas reizes vairāk nekā 2019.gadā, kamēr kompānijas ieņēmumi veidoja 19,2 miljonus eiro, uzrādot samazinājumu par 65% salīdzinājumā ar gadu iepriekš.

Uzņēmums attīsta nekustamo īpašumu projektus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. "Pro Kapital" akcijas kotē Tallinas biržas oficiālajā sarakstā. Kompānijas kapitālā 54,7% akciju pieder "Raiffeissen Bank International".