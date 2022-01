Maksātnespējas procesu skaits turpina sarukt

2021. gads bija sestais pēc kārtas, kad turpināja sarukt ierosināto maksātnespējas procesu skaits, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

2021.gadā ierosināti 1172 maksātnespējas procesi, kas ir par 205 mazāk nekā gadu iepriekš. Samazinājies gan juridiskām, gan fiziskām personām reģistrēto procesu skaits.

Pēdējos gados vērojama tendences samazināties juridisko personu maksātnespēju skaitam, taču Covid-19 pandēmijas ietekmē kritums pēdējos divos gados bijis vēl straujāks, ko sekmējuši valstī noteiktie maksātnespēju moratoriji, ierobežojot kreditoru tiesības iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus. To apliecina arī juridisko personu maksātnespēju īpatsvars. Vēl 2019.gadā juridisko personu maksātnespēju process veidoja 31,38% no kopējā procesu skaita, bet 2020.gadā to īpatsvars bija samazinājies līdz 27,16%, bet pērn – jau līdz 20,73%. Pagājušajā gadā juridiskām personām ierosināti 243 maksātnespējas procesi.

Gadu pēc darbības sākšanas

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nav būtiski mainījies maksātnespējīgo uzņēmumu vecums, kas arī pagājušajā gadā sasniedza vidēji 8 gadus. Vienlaikus jānorāda, ka bijuši arī vairāki uzņēmumi, kuri reģistrēti vien gadu pirms to maksātnespējas pasludināšanas. To vidū ir, piemēram, IT sektorā strādājošais SIA “Crowdestor SME”, kas reģistrēts 2020.gada 2.jūnijā, bet jau pagājušā gada decembrī pasludināta uzņēmuma maksātnespēja. Pēc “Lursoft” pieejamās informācijas, pirmajā darbības gadā SIA “Crowdestor SME” apgrozīja 360,99 tūkst. eiro, gadu noslēdzot ar 64,49 tūkst. eiro zaudējumiem, savukārt uzņēmuma nodokļu parāds šī gada sākumā pārsniedza jau 226,8 tūkst. eiro. SIA “Crowdestor SME” vienīgajam īpašniekam Jānim Timmam šobrīd pieder kopskaitā 7 uzņēmumi, no tiem maksātnespējas process rit diviem, savukārt vēl vienam uzņēmumam – SIA “Bridge Investments” – jau 2016.gadā ir uzsākts likvidācijas process.

Vēl bez SIA “Crowdestor SME” maksātnespēja pagājušajā gadā pasludināta vēl pieciem IT sektorā strādājošiem uzņēmumiem, savukārt visbiežāk maksātnespējīgo uzņēmumu rindās, gluži tāpat kā iepriekšējos gados, nonākušas tirdzniecības jomā strādājošas firmas. Tāpat arī maksātnespēja bieži pasludināta ēdināšanas sektorā un ēku būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Pēc uzņēmumu skaita, kuriem 2021.gadā pasludināta maksātnespēja, piektajā vietā ierindojas nekustamo īpašumu joma.

“Lursoft” aprēķinājis, ka uzņēmumi, kuriem 2021.gadā pasludināta maksātnespēja, vēl 2020.gadā apgrozīja 76,56 milj. eiro, bet 2020.gadā to apgrozījums pat pārsniedza 300 milj. eiro. Gan 2020.gadā, gan arī 2019.gadā šo uzņēmumu kopējais rezultāts bija zaudējumi, aizpērn tiem sasniedzot 7,75 milj. eiro.

Vairākumam – nodokļu parādi



Lielākie zaudējumi reģistrēti automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga uzņēmumam SIA “123 Drivers Ltd”, kas vēl 2019.gadā apgrozīja 1,13 milj. eiro, bet 2020.gadā – vien 232,9 tūkst. eiro. Līdz ar apgrozījuma kritumu auguši arī uzņēmuma zaudējumi, kas aizpērn palielinājās līdz 707,59 tūkst. eiro. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “123 Drivers Ltd” skaidrojis, ka 2021.gadā iecerēts noturēt un paplašināt darbības sfēru, taču pastāvot zināmas bažas, ka arī 2021.gadā ar Covid-19 izplatības saistīto ierobežojumu dēļ uzņēmuma darbības būs apgrūtināta. Pēc “Lursoft” pieejamās informācijas, SIA “123 Drivers Ltd” maksātnespēja pasludināta aizvadītā gada novembrī. Jānorāda, ka uzņēmuma nodokļu parāds šobrīd jau sasniedzis nepilnus 108 tūkst. eiro.

Pēc “Lursoft” apkopotās informācijas, SIA “123 Drivers Ltd” nebūt nav vienīgais nodokļu parādnieks maksātnespējīgo uzņēmumu vidū. Dati rāda, ka no visiem uzņēmumiem, kuriem pagājušajā gadā pasludināta maksātnespēja, nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, maksātnespējas pasludināšanas brīdī bija reģistrēts 75,3%.

Jau 2019.gadā SIA “123 Drivers Ltd” VID reģistrējis liegumu veikt reorganizāciju, likvidēt uzņēmumu vai izslēgt dalībniekus, savukārt pagājušajā gadā VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde SIA “123 Drivers Ltd” piemērojusi vēl vienu nodrošinājumu.

Nodrošinājumi reģistrēti 38,3% no visiem uzņēmumiem, kuriem 2021.gadā pasludināta maksātnespēja, savukārt teju desmitajai daļai uzņēmumu maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process reģistrēts jau iepriekš.

Gluži tāpat kā “123 Drivers Ltd”, kopumā piektā daļa no visiem maksātnespējīgajiem uzņēmumiem, kuriem process sākts aizvadītajā gadā, 2020. vai 2021.gadā saņēmuši valsts atbalstu Covid-19 krīzes seku mazināšanai. Visbiežāk uzņēmumu darbiniekiem izmaksāti dīkstāves pabalsti, kā arī atbalstīta uzņēmumu nokavēto nodokļu maksājumu atlikšana uz laiku.