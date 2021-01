2019. gada izskaņā Datu valsts inspekcija uzlika līdz šim lielāko naudas sodu Latvijā – 150 tūkstoši eiro – saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Intervijā portālam "Delfi" Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka vērtē pagājušo gadu datu aizsardzības jomā un atklāj plānus, kā turpmāk notiks informēšana par tiem uzņēmumiem, kam tiks uzlikti sodi un cik lieli tie bijuši. Tāpat iespējamas izmaiņas tajā, kā iestāde veic savas pārbaudes. Turklāt sarunas gaitā iestādes direktore skaidro, kāpēc viņas viedtālrunī nav instalēta "Facebook" lietotne.

Izskatās, ka esam procesa sākumā, kad cilvēki tikai apzinās, cik viņu dati ir vērti, ko ar tiem var darīt. Piemēram, daudzas lietotnes ievāc ļoti daudz datu un nosūta tos neskaitāmām trešajām personām. Cik vērti ir cilvēku dati?

Tas ir eksistenciālas dabas jautājums. Par to ir jāsāk runāt, un cilvēkiem vispirms pašiem sev ir jāatbild uz šo jautājumu. VDAR bija pirmais praktiskais solis, lai pateiktu, ka datiem ir vērtība. Ne velti personas datus sauc par mūsdienu naftu, jo mēs pārejam uz digitālo pasauli. Galvenais ir cilvēks, viņš ir pircējs, patērētājs, lietotājs. Jo vairāk par cilvēku zina, jo labāk var paredzēt viņa rīcību, kas patīk utt. Līdz ar to var ietekmēt ne tikai pirkšanu, bet arī pasauli kopumā. Mēs redzam, kāda vara šobrīd pieder sociālajiem tīkliem, piemēram, iepriekšējās ASV prezidenta vēlēšanas, "Brexit" process. Tas nenotiek tāpat vien, pats no sevis. Cilvēkiem tiek pasniegta informācija noteiktā veidā.