Mediju reklāmas tirgus apjoms pirmajā pusgadā sarucis par 25%

Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms pirmajā pusgadā samazinājies par 25% salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn, liecina Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) apkopotie dati.

Mediju reklāmas tirgus 2020. gada pirmajos sešos mēnešos kopējais apjoms bija 30,395 miljoni eiro. Salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, kad tirgus apjoms bija 40,492 miljoni eiro, samazinājums pārsniedz desmit miljonus eiro.

LRA skaidroja, ka samazinājums šī gada pirmo sešu mēnešu periodā ir saistāms ar Covid-19 apstākļu izraisīto krīzi reklāmas un komunikācijas jomā. Latvijas valdības ieviestais ārkārtējais stāvoklis un globālie procesi ietekmēja reklāmdevēju lēmumus, kuru rezultātā reklāmdevēji gan atcēla, gan nesāka plānotās reklāmas kampaņas.

Šo iemeslu dēļ visvairāk jeb attiecīgi par 69,1% un 37,5% samazinājās apjomi kino un vides reklāmu jomā - kinoteātri bija slēgti, bet vides reklāmas samazinājumu ietekmēja tukšās ielas. Reklāmas apjoms kino šī gada pirmajos sešos mēnešos bija 64 935 eiro pretstatā 209 883 eiro pērnā gada pirmajā pusgadā, savukārt vides reklāmā no pērnā gada pirmo sešu mēnešu 5,175 miljoniem šogad pirmajā pusgadā tirgus apjoms samazinājies līdz 3,232 miljoniem.

Kā norāda LRA, reklāmas apjomu samazināšanos laikrakstu kategorijā ietekmēja arī tas, ka drukātā formātā vairs neiznāk virkne avīžu. Reklāmas apjoms laikrakstos šī gada pirmajos sešos mēnešos samazinājies par 42% līdz 881 558 eiro salīdzinājumā ar 1,528 miljoniem eiro pērn attiecīgajā laika posmā. Savukārt žurnālu reklāmas tirgus apjoms sarucis no 2,259 miljoniem pērnā gada pirmajā pusgadā līdz 1,622 miljoniem šī gada pirmajos sešos mēnešos jeb par 28%.

Interneta reklāmas tirgus apjoma kritums bijis vismazākais - 17%. Pērnā gada pirmajā pusgadā interneta reklāmas tirgus apjoms bija 9,231 miljoni eiro, savukārt šī gada pirmajos sešos mēnešos - 7,626 miljoni eiro.

Televīzijā šī gada pirmajos sešos mēnešos reklāmas tirgus apjoms bija 12,886 miljoni eiro salīdzinājumā ar 16,745 miljoniem eiro attiecīgajā laika posmā pērn jeb par 23% mazāk. Līdzīgs kritums bijis arī radio - 24%. Šī gada pirmajā pusē radio reklāmas tirgus apjoms bija 4,082 miljoni eiro salīdzinājumā ar 5,345 miljoniem pērn.

Kā liecina LRA dati, vislielākā daļa reklāmas reklāmas tirgū pirmajā pusgadā bija televīzijai - 41%, kas ir par procentpunktu vairāk nekā gadu iepriekš. Tam seko internets ar 23%, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk. Radio joprojām ir 13% no kopējā reklāmas tirgus apjoma, Vides reklāmas daļa samazinājusies no 13% līdz 11%, žurnāliem no 6% līdz 5%, laikrakstiem no 4% līdz 3%, savukārt kino daļa reklāmas tirgū samazinājusies no nedaudz vairāk kā 0,5% līdz 0,2%.

LRA novēroja, ka kopš 10. jūnija, kad Latvijā tika izbeigta 12. martā izsludinātā ārkārtējā situācija, reklāmas nozarē vērojams piesardzīgs optimisms, taču pārāk īsajā "jaunās normālās dzīves" periodā vairs nevarēja paspēt uzlabot pirmā pusgada iznākumu.