'Mēness aptiekās' sākuši strādāt farmaceiti no Ukrainas

Deviņi farmaceiti no Ukrainas ir sākuši darba gaitas "Mēness aptiekās" Rīgā, Balvos un Daugavpilī. Uzņēmums ar darbavietām ne tikai šajā amatā varētu atbalstīt vismaz 20 cilvēkus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopš karadarbības sākuma Ukrainā uzņēmums ir organizējis humāno palīdzību, sniedzis atbalstu šeit atbraukušajiem veselības uzlabošanai.

"varam piedāvāt arī darbavietas. Tās ir darba iespējas farmaceitiem; ir svarīgi, lai šādi augsta līmeņa speciālisti nezaudētu kvalifikāciju un iemaņas. Pirmie farmaceiti ir sākuši strādāt un redzam, ka pamazām viņi sarod ar jaunajiem darba apstākļiem, iepazīst kolektīvu, aptieku programmatūru, zāles un pārējo medicīnas preču sortimentu, kas, pēc viņu teiktā, ir līdzīgs kā Ukrainā. Esam parūpējušies, lai jaunie kolēģi ātri iekļautos aptiekas darbā, kā arī sagatavojuši atpazīstamības zīmes, lai apmeklētāji saprastu, ka šie speciālisti var apkalpot krievu vai angļu valodā, latviešu valodu apgūst pamazām. Ukrainas iedzīvotājiem palīdzam nokārtot visus nepieciešamos dokumentus, sazinoties ar atbildīgajām institūcijām, kā arī esam raduši iespēju izmitināt kopā ar ģimenēm," stāsta "Repharm" uzņēmumu grupas farmācijas biznesa uzņēmumu valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

Pēc "Repharm" vadības prognozēm ar farmācijas nozari saistītajos grupas uzņēmumos dažādos amatos varētu sākt strādāt 50 cilvēki no Ukrainas. Uzņēmums viņus ar darbavietām atbalstīs, cik ilgi būs nepieciešams, un darbā gaidīti ir ne tikai farmaceiti, farmaceita palīgi, bet arī noliktavas darbinieki, pakotāji, datu operatori, klientu dienesta speciālisti, preču izvietotāji un krāvēji, kā arī vēl citu amatu kandidāti.

Ar "Mēness aptieka" zīmolu strādā AS "Sentor Farm aptiekas", kas iekļaujas Latvijas veselības uzņēmumu grupā AS "Repharm", kam pieder arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", AS "Veselības centru apvienība" un SIA "Centrālā laboratorija".