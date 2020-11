Mežu nozare aicina palielināt transportlīdzekļu masu kravu pārvadājumos līdz 60 tonnām

Lai Latvijā mazinātu CO2 izmešu apmēru, mežu nozare aicina rīkoties līdzīgi Ziemeļvalstīm un palielināt kokmateriālu kravu pārvadājumos pieļaujamo transportlīdzekļu masu līdz 60 tonnām un garumu līdz 24 metriem, ja ir saņemta atļauja lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem.

To vēstulē satiksmes ministram Tālim Linkaitam un zemkopības ministram Kasparam Gerhardam, kā arī AS "Latvijas valsts meži" pauž Latvijas Mežizstrādātāju savienība.

Latvijas Mežizstrādātāju savienības izpilddirektors Andrejs Cunskis norāda: "Šādas izmaiņas ir īpaši aktuālas šobrīd, kad ir izsludināts Eiropas zaļais kurss ar mērķi panākt, lai Eiropa, veicinot resursu efektīvu izmantošanu un piesārņojuma mazināšanu, kļūtu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Pētījumos ir pierādīts, ka, palielinot transporta līdzekļa ietilpību, samazinās gan pārvadājumu veikšanai nepieciešamais transporta līdzekļu skaits, gan arī degvielas patēriņš. Tāpat tiek mazāk noslogota autoceļu infrastruktūra un palielinās satiksmes drošība, savukārt negodprātīgiem pārvadātājiem samazinās iespēja krāpties ar normatīvajos aktos noteikto autovadītāja darba un atpūtas laika režīma ievērošanu."

Pētījumā "Apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana" secināts, ka Latvijā CO2 emisijas kokmateriālu pārvadājumos un kopējo degvielas patēriņu iespējams samazināt par 29-31%, palielinot transportējamās kravas apjomu un samazinot kopējo transportlīdzekļu skaitu, norāda Latvijas Mežizstrādātāju savienība.

Tāpat Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta, Rīgas Tehniskās universitātes, VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Zviedrijas Mežu izpētes institūta "SKOGFORSK" kopīgi veiktajā pētījumā secināts, ka, palielinot kravas apjomu uz transporta vienību (transportlīdzekļa kopējo masu no 40 tonnām līdz 52 tonnām un 60 tonnām), nepieciešamā transporta gada kapacitāte samazinās attiecīgi par 49-65%. Palielinot transportlīdzekļa kopējo masu no 40 tonnām līdz 52 tonnām, transporta izmaksas kokmateriālu pārvadājumos iespējams samazināt par 20-30%, bet palielinot kopējo masu no 40 tonnām uz 60 tonnām, transporta izmaksas samazināmas par 30-40%.

"Palielinot transportlīdzekļu sastāva kopējo maksimālo masu no 52 tonnām līdz 60 tonnām, iegūtu gan visa mežu nozare, gan Latvija kopumā. Ievērojami samazinātos koksnes transportēšanas izmaksas, kas savukārt būtiski kāpinātu vietējo eksportējošo kokapstrādes uzņēmumu konkurētspēju Eiropas tirgū. Atbilstošas tehnikas lietošana nodrošinātu arī to, ka papildu masa, līdzīgi kā tas ir Ziemeļvalstīs, neradītu nekādus papildu riskus ceļu infrastruktūrai. Pārvadājumu veikšanai vajadzīgo transportlīdzekļu skaits samazinātos, un vienlaikus saruktu arī transportēšanas un administratīvās izmaksas," stāsta "PATA" grupas transporta un loģistikas vadītājs Kaspars Liepiņš-Liepa.

Latvija šobrīd ievērojami atpaliek, piemēram, no Somijas un Zviedrijas, kur maksimāli pieļaujamā transportlīdzekļu masa sasniedz attiecīgi 76 tonnas un 90 tonnas, savukārt maksimālais garums ir 25,25 metri, pauž Latvijas Mežizstrādātāju savienība.