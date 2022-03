Mobilo sakaru viesabonēšana ES vēl desmit gadus būs bez papildu maksas

Mobilo sakaru viesabonēšana Eiropas Savienībā (ES) vēl desmit gadus būs bez papildu maksas, "Delfi Bizness" informēja Eiropas Parlamenta (EP) preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Tiesību akts, par kuru EP un ES Padome vienojās decembrī, pagarina un paplašina 2017. gadā ieviesto viesabonēšanas piemaksu aizliegumu. Tas nozīmē, ka arī turpmāk mobilo tālruņu lietotāji, ceļojot citās ES dalībvalstīs, varēs veikt un saņemt zvanus, sūtīt īsziņas un pārlūkot internetu, papildus nepiemaksājot cenai, ko viņi par datiem maksā savas dzīvesvietas valstī.

Patērētājiem būs arī tiesības citās ES dalībvalstīs saņemt tādas pašas kvalitātes un ātruma pakalpojumus, kādus viņi abonējuši savā māju dalībvalstī — viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums to nodrošināt, ja šādi pakalpojumi būs pieejami viesabonenta apmeklētās valsts tīklā.

Sarunās ar ES Padomi EP deputāti panāca, ka jaunajos noteikumos tiks aizliegta prakse samazināt viesabonēšanā pieejamo pakalpojumu kvalitāti (piemēram, pārslēdzot savienojumu no 4G uz 3G).

Ceļotājiem būs piekļuve neatliekamās palīdzības dienestiem bez papildu maksas – gan zvanot, gan sūtot īsziņu, tostarp nosūtot informāciju par zvanītāja atrašanās vietu. Operatoriem būs arī jāsniedz informācija par Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112. Cilvēkiem ar invaliditāti būs bezmaksas piekļuve arī pakalpojumiem, kas nodrošina viņu īpašās vajadzības attiecībā uz piekļuvi ārkārtas zvaniem.

Sarunās ar dalībvalstu ministriem EP deputāti rosināja aizliegt papildus maksu par zvaniem ES iekšienē (piemēram, zvanot no Beļģijas uz Itāliju), jo patērētāji joprojām nesaprot atšķirību starp viesabonēšanu un zvaniem uz citām ES dalībvalstīm. ES iekšzemes zvanu izmaksas pašlaik ir ierobežotas līdz 19 centiem par minūti. Sarunās tika panākta vienošanās, ka Komisija šo problēmu izpētīs un novērtēs, vai ir nepieciešams vēl vairāk ierobežot maksimālās cenas griestus.

Viesabonēšanas vairumtirdzniecības maksa – cena, ko operatori iekasē cits no cita, kad to klienti izmanto citas dalīvalsts tīklus – no 2022. gada tiks ierobežota līdz 2 eiro par gigabaitu. Līdz 2027. gadā tā pakāpeniski jāsamazina līdz 1 eiro. Ja patērētāji, izmantojot viesabonēšanu, pārsniegs viņu pakalpojuma līgumā noteikto apjomu, iekasētā papildu maksa nedrīkstēs pārsniegt viesabonēšanas maksimālo vairumtirdzniecības cenu.

Viesabonēšanas regula 2017. gada 15. jūnijā ieviesa principu "abonē viesos tāpat kā mājās", nosakot, ka ES patērētājiem vairs nav jāmaksā viesabonēšanas piemaksas. Pašreizējā regula ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam.