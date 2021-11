Šis gads "Elko grupai" bijis notikumiem bagāts – emitējot obligācijas biržā, piesaistīti 20 miljoni eiro, iegādāts uzņēmums Rumānijā, pēc pērnā finanšu rekordgada arī šis gads izdevies veiksmīgs, lai arī pastāv dažādi izaicinājumi, uzņēmuma tirgus portfelis ir diversificēts, tāpat turpinās izmeklēšana uzņēmuma noliktavas daudzmiljonu zādzībā. Intervijā portālam "Delfi Bizness" "Elko grupas" vadītājs Svens Dinsdorfs atklāj vakcinēšanās procesa un energoresursu cenu pieauguma ietekmi uz biznesu, vērtē iespēju iegādāties vēl kādu konkurentu, tomēr visvairāk jūtams smagums par pagaidām neatklātajām vairāku Latvijas uzņēmumu noliktavu zādzībām vairāku desmitu miljonu eiro apmērā.

Pēc pērnā rekordgada šogad pirmajā gada pusē konsolidētais "Elko grupas" apgrozījums samazinājies par 7%, savukārt peļņa pieaugusi par 8%. Kā finansiāli plānojat noslēgt šo gadu?

Gads izskatās tieši tāds kā mums visiem, varbūt nedaudz atšķirīgs no pagājušā, jo mums ir vakcīnas, tomēr pandēmijas izaicinājumi ir visapkārt. Savā ziņā pandēmija mūs ietekmēja pozitīvi, jo pieprasījums pēc IT precēm pieauga. IT tirgus pīrāgā parādījās papildu segments, ko vajadzēja piepildīt, un izskatās, ka būs jāpiepilda arī turpmāk. Finansiāli gads ir līdzīgs kā pērnais, iespējams, peļņa varētu būt nedaudz lielāka. Apgrozījums neaugs tik daudz, bet tas ir noteiktu zīmolu preču pieejamības dēļ.

Ņemot vērā noteiktu preču un komponentu deficītu un cenu izmaiņas, vai cilvēku pirktspēja tiek līdzi?

Bieži vien nav izvēles. Uzņēmumu un cilvēku lēmumi pirkt konkrēto preci ir saistīti ar konkrētu vajadzību, tie nav emocionāli pirkumi, līdz ar to cenai nav tik izšķiroša nozīme. IT preces šobrīd ir kļuvušas ļoti svarīgas, tas ir darba jautājums. Un zināmā mērā tas ir uz palikšanu, jo pandēmija būs iemācījusi un piespiedusi strādāt nedaudz atšķirīgi. Varētu teikt, ka cenu jutīgums nav tik milzīgs.