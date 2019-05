Nemiro uzdevis 'Latvenergo', 'Sadales tīklam' un 'Augstsprieguma tīklam' samazināt tēriņus

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) uzdevis AS "Latvenergo", AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkla" samazināt tēriņus, informēja ministra birojā.

Ar nolūku mazināt finansiālo slogu elektroenerģijas patērētājiem, paralēli priekšlikumu gatavošanai obligātā iepirkuma komponentes (OIK) problēmas risināšanai, pēc Nemiro iniciatīvas šogad 17.aprīlī noritēja pirmā elektroenerģijas sadales izmaksu mazināšanai izveidotās darba grupas tikšanās.

Darba grupā piedalījās ekonomikas ministrs, finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), kā arī minēto kompāniju valdes pārstāvji.

Nemiro pauda, ka "Latvenergo" padomei jau 2018.gada oktobrī tika uzdots uzdevums rast veidus, kā samazināt elektroenerģijas sadales izmaksas, tomēr šī jautājuma virzība ir bijusi lēna un neproduktīva. Iepriekš ekonomikas ministrs aģentūrai LETA pauda neapmierinātību ar atsevišķu energokompānijas "Latvenergo" padomes locekļu darbu, tomēr viņš atzīmēja, ka izmaiņas padomes sastāvā patlaban netiek plānotas.

Nemiro no jauna uzdevis strādāt pie savu tēriņu samazināšanas ne tikai "Latvenergo", bet arī "Augstsprieguma tīklu" un "Sadales tīklu".

"Kapitālsabiedrību valdes ir vērstas uz sadarbību, un mēs gaidīsim konkrētus priekšlikumu tuvāko nedēļu laikā," uzsvēra ekonomikas ministrs.

Viņš piebilda, ka no līdz šim uzņēmumu sniegtās informācijas var secināt, ka galvenokārt problēmas pamatā ir mazais iedzīvotāju blīvums Latvijas reģionos, kur lielos attālumos ir jāuztur tīkli, kas elektroenerģiju piegādā vien pāris saimniecībām vai ģimenēm. Ja Latvijā būtu lielāks elektroenerģijas patēriņš, maksa par vienu kilovatstundu būtu mazāka.

Nemiro uzdeva visiem trim uzņēmumiem uz nākamo darba grupas sanāksmi sagatavot aprēķinus, konkrētus priekšlikumus un darbības virzienus, ar kuru palīdzību varēs samazināt sadales tīklu daļas slogu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu elektroenerģijas rēķinos. Nākamā darba grupa tiks sasaukta līdz maija beigām.

"Latvenergo" padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis iepriekš intervijā aģentūrai LETA sacīja, ka "Latvenergo" izstrādājis priekšlikumus, kas ļautu samazināt koncernā ietilpstošā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" tarifus par 5% līdz 25%.

Viņš norādīja, ka par spīti ārējam spiedienam - pieaugošajām darbaspēka izmaksām un inflācijai - uzņēmuma padomei kopā ar valdi ir izdevies rast risinājumu, kā izpildīt koncerna akcionāra - Ekonomikas ministrijas - gaidas par zemākām pakalpojumu cenām. "Esam spējuši kopīgi kompāniju virzīt tādā attīstības gultnē, ka tarifu kaut nedaudz var sākt mazināt, saglabājot uzņēmuma ilgtspēju un spēju maksāt dividendes," sacīja Bičevskis.

Pēc viņa teiktā, akcionāram tiks piedāvāti dažādi "Sadales tīkla" tarifu samazinājuma varianti. "Redzam, ka "Sadales tīkla" tarifu var mazināt par 5-25% atkarībā no tā, uz kurām grupām to attiecināsim - vai tie būs visi patērētāji, vai tikai mājsaimniecības, vai tikai sociāli neaizsargātākās mājsaimniecības. Tā būs politiskā izvēle," skaidroja "Latvenergo" padomes loceklis.