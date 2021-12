'Newsec': Rīgas biroju tirgū ir vairāk nomas priekšlīgumu

Rīgā pēdējā laikā tiek attīstīts aizvien vairāk jaunu biroju platību, un, palielinoties attīstāmo objektu skaitam, kļūst arī vairāk nomas priekšlīgumu, teikts starptautiskās nekustamā īpašuma konsultāciju sabiedrības "Newsec" 2021.gada trešā ceturkšņa Rīgas biroju tirgus pārskatā.

Biroju nomas tirgus aktivitāti šā gada trešajā ceturksnī uzturēja mazi un vidēji darījumi, kā arī viens liels nomas priekšlīgums - "SEB banka" noslēdza darījumu par 11 000 kvadrātmetrus lielām biroju platībām "Galio Group" attīstāmajā biznesa centrā "Gustavs", kuru plānots nodot ekspluatācijā 2023.gadā. Kopumā Rīgā trešajā ceturksnī iznomātas vairāk nekā 24 000 kvadrātmetrus lielas biroju platības.

"Newsec" biroju nomas eksperte Latvijā Dace Priede skaidro, ka pandēmijas ietekmei mazinoties, nomas biroju tirgus ir aktivizējies. Uzņēmumiem Rīgā šobrīd ir divi iespējamie varianti - izvēlēties kādu no šobrīd esošajām brīvajām platībām vai gaidīt jaunus projektus un slēgt nomas priekšlīgumus. "Newsec" analītiķi novērojuši, ka lielos uzņēmumus, kuri var gaidīt un kuri savu pārcelšanos plāno jau iepriekš, visvairāk interesē jaunie, modernie, ilgtspējīgie projekti, daudzi vēlas pārcelties no vecākām biroju ēkām.

Priede turpina, ka 2022.gadā Rīgas biroju tirgum tiks piedāvātas vairāk nekā 40 000 kvadrātmetrus lielas jaunas biroju platības. Daļa no tām tiks iznomātas nomas priekšlīgumu ietvaros, tas paplašinās brīvo telpu piedāvājumu jau esošajos projektos. Jauni, augstas kvalitātes un ilgtspējīgi projekti pēc ienākšanas tirgū būs pievilcīgi uzņēmumiem, kuri būs nobrieduši pārcelties.

Taču, kamēr jaunu biroja platību piedāvājumā Rīgas biroju tirgū vēl nav vērojams pieplūdums, brīvo telpu īpatsvars pakāpeniski samazinās - ceturkšņa laikā tas no 13,2% nokritās līdz 12,5%. Pēdējā laikā pieprasījums gan pēc A, gan B klases birojiem saglabājas līdzīgā līmenī, arī cenas ir stabilas - A klases biroja nomas maksa par vienu kvadrātmetru sasniedz aptuveni 14-18 eiro, bet B klases - deviņus līdz 16 eiro.

Pārskatā teikts, ka 2021.gada trešajā ceturksnī "Galio Group" noslēdza darījumu ar "Merks" par biroju kompleksa būvniecību Gustava Zemgala gatvē. Viens no trijiem biznesa centriem projektā tiks iznomāts "SEB bankai". Tāpat kā daudzi citi jaunie biznesa centri, kompleksā esošās ēkas tiek būvētas saskaņā ar "BREEAM Excellent" sertifikāta prasībām un tāpat piedāvās telpas izklaidei un brīvā laika pavadīšanai.

Arī Skanstes ielas rajonā turpinās aktīva attīstība - nekustamā īpašuma attīstītājs "Pillar Capital" ir sācis būvēt biroju ēku "New Hanza". Plānots, ka šis A klases objekts, kura iznomājamā platība pārsniegs 12 000 kvadrātmetrus, būs videi neitrāls. Arī viena no lielākajām nekustamā īpašuma sabiedrībām Baltijas valstīs "Kapitel" ir parakstījusi līgumu ar būvuzņēmumu "Merks" par "Elemental Skanste" biznesa centra attīstīšanu. To plānots pabeigt 2023.gada pirmajā ceturksnī. Šis biznesa centrs tiek celts saskaņā ar "BREEAM Excellent" sertifikāta prasībām un tirgum piedāvās vairāk nekā 20 000 kvadrātmetru A klases biroju telpu.

"Pateicoties aktīvajai biroju attīstībai, pēdējā laikā nomniekiem pilsētā ir radies vairāk iespēju - tie var izvēlēties mūsdienīgākas telpas un vienoties par labvēlīgākiem nomas nosacījumiem. Vienlaikus kļūst skaidrākas arī mainīgās nomnieku vajadzības - uzņēmumi sākuši pievērst vairāk uzmanības drošākai un veselīgākai videi. Tie meklē birojus ar lielākām sanāksmju telpām, atpūtas telpām, kvalitatīvām ēdināšanas vietām un citiem pakalpojumiem," pauž Priede.

"Newsec" ir pilna servisa nekustamo īpašumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas piedāvā nekustamā īpašuma īpašniekiem, investoriem un īrniekiem pilnu pakalpojumu klāstu īpašuma pārvaldīšanas un konsultāciju jomā. "Newsec" tika dibināts 1994.gadā un patlaban tas ir partneruzņēmums ar aptuveni 2000 darbiniekiem septiņos tirgos. "Newsec" pārvalda ap 65 miljardu eiro un katru gadu paraksta nomas līgumus par aptuveni 1,6 miljonu kvadrātmetru platību. "Newsec" pārvaldīto darījumu summa sasniedz 7,6 miljardus eiro un nekustamo īpašumu vērtēšanas pakalpojumu apjoms kopumā ir 188 miljardi eiro.

"Newsec" ir "BNP Paribas Real Estate Alliance" partneris.