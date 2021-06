No graustu saraksta izslēdz jūgendstila namu Vīlandes ielā 11

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija pieņēmusi lēmumu no vidi degradējošu būvju saraksta izslēgt jūgendstila namu Vīlandes ielā 11 un to īpašniecei atcēla paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Vēsturiskais nams pirms tam bija klasificēts kā A kategorijas grausts un bija viens no redzamākajiem pilsētas graustiem, informē pašvaldībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nekustamā īpašuma, ar kopējo zemes platību 1970 kvadrātmetri īpašniece, kopš 2002. gada ir SIA "Vīlande". Ēkas īpašniece informēja komisiju, ka Rīgas pilsētas Būvvaldē ir saskaņota būvniecības dokumentācija un ir noslēgts būvdarbu līgums par nama pārbūvi. Šobrīd uz ēkas fasādes ir uzstādītas sastatnes un norit ēkas atjaunošanas darbi. Būvdarbu veikšana ir uzsākta un nama fasādes rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz 2022. gada maijam.

Foto: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 2018. gada 25. janvārī namu klasificēja par A kategorijas graustu un nekustamā īpašuma īpašniecei piemēroja paaugstināto nekustamā īpašumu nodokļa likmi. Nekustamajā īpašumā Vīlandes ielā 11 atrodas mūra ēka, kas pirms 114 gadiem uzbūvēta pēc arhitekta Rūdolfa Heinriha fon Cirkvica projekta. Ēka ir valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis “Īres nams”. Ēka galvaspilsētai ir īpaši nozīmīga, jo ir viens no pirmajiem jūgendstila namiem Rīgā.

Skaistais jūgendstila nams 2011. gadā piedzīvojis arī ugunsgrēku, līdz ar to tam bija arī pilnībā bojāts jumta pārsegums. Ēka jau vairākus gadus netika pienācīgi apsaimniekota - brīdinājumus un sodus par īpašuma neuzturēšanu īpašniece no pašvaldības saņem jau kopš 2006. gada.