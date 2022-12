No jaunā gada pieaugs 'Latvijas Pasta' tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un šā gada 1. decembrī apstiprinājusi VAS "Latvijas Pasts" iesniegtos universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus, informē SPRK.

Jaunie vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu tarifi būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra, savukārt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi – no 2023. gada 1. marta.

"VAS "Latvijas Pasts" kopējās izmaksas palielinājušās gan algu, degvielas, apkures, elektroenerģijas, gan citu izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaicīgi universālā pasta pakalpojumu īpatsvars VAS "Latvijas Pasts" sniegto pakalpojumu grozā sarūk, proti, šos pakalpojumus izmanto arvien mazāk lietotāju. Ņemot vērā, ka sūtījumu skaits sarūk straujāk nekā uz pakalpojumu attiecināmās izmaksas, šo pakalpojumu tarifi pieaug," komentējot SPRK izvērtētos un apstiprinātos UPP tarifus, norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Piemēram, iekšzemes vienkāršs A klases vēstules sūtījums svarā līdz 20 g maksās 1,65 eiro līdzšinējo 1,20 eiro vietā, turpretim iekšzemes ierakstītas pakas sūtījums (no 1 kg līdz 2 kg) maksās 6,21 eiro līdzšinējo 2,97 eiro vietā. Tikmēr pārrobežu pasta pakalpojumiem tarifu izmaiņas nav tik straujas. Proti, vienkāršas A klases vēstules sūtījums uz ASV svarā līdz 20 g maksās 1,83 eiro līdzšinējo 1,67 vietā, bet ierakstītas pakas nosūtīšana uz ASV (nepārsniedz 1 kg) maksās 25,05 eiro līdzšinējo 23,91 eiro vietā.

Savukārt atlaide par ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu noformēšanu "Mans Pasts" vidē tiks palielināta no līdzšinējiem 0,49 eiro līdz 0,59 eiro.

Arī turpmāk pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifi tiks iedalīti četrpadsmit valstu un teritoriju grupās, bet pārrobežu pasta paku sūtījumi – astoņās valstu un teritoriju grupās.

Vienlaikus SPRK vērš uzmanību, ka pie apdrošinātajiem pārrobežu pasta paku sūtījumiem papildus ir jāmaksā arī 2% no apdrošinātās summas, kas nav regulēts pakalpojums. Lai uzzinātu, cik precīzi izmaksā sūtījumi, to iespējams aprēķināt, izmantojot VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumu kalkulatoru. Attiecīgi jaunie tarifi kalkulatorā būs aprēķināmi no 2023. gada 1. janvāra.

No 2023. gada 1. marta spēkā stāsies arī SPRK apstiprinātie abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifi. Faktiskie preses izdevēju maksājumi par abonētās preses piegādi būs atkarīgi no Ministru kabineta noteiktās Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtības. Šo kārtību paredzēts pārskatīt nākamā gada sākumā kopā ar jautājumu par valsts budžetu 2023. gadam, kā to paredz 2022. gada 29. novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023. gada".

Pasta komersantam arī turpmāk būs jāievēro vairākas būtiskas kvalitātes prasības, kas attiecas uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti), pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu, kā arī abonētās preses piegādes laikiem, uzsver SPRK.

VAS "Latvijas Pasts" tarifu projektu SPRK vērtēšanai iesniedza šā gada 19. jūlijā. Šā gada 19. augustā SPRK organizēja uzklausīšanas sanāksmi, kurā VAS "Latvijas Pasts" pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Jēkabpils novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, Valmieras novada pašvaldības, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi", SIA "Izdevniecība Dienas Mediji" un SIA "Saldus Zeme II" pārstāvji.

Vērtēšanas gaitā SPRK vairākkārt pasta komersantam lūdza iesniegt papildinformāciju, precizējumus un skaidrojumus, ko komersants arī regulāri sniedza, kā arī veica precizējumu tarifu projektā. SPRK, izvērtējot tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifu projekts ir ekonomiski pamatots un atbilstoši aprēķināts, lai segtu VAS "Latvijas Pasts" UPP izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.