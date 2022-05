Noskaidroti vērtīgākie IKT nozares uzņēmumi

Līderpozīcijas vērtīgāko informācijas un komunikācijas pakalpojumu (IKT) nozares uzņēmumu vidū arī 2021. gadā izdevies saglabāt SIA "Tet". Tiesa, kamēr līdzšinējo līderu novērtējums sarucis, strauji savu vērtību izdodas audzēt Latvijas IKT nozares vienradzim AS "Printful Latvia", atklāj "Lursoft" pētījums.

Balstoties uz “Capitalia” sniegto novērtējumu, IKT nozare novērtēta ar 2,8 miljardiem eiro. Pēdējā gadā nozares vērtība palielinājusies par 12%, kas ir viens no straujākajiem kāpumiem nozaru vidū. Jānorāda, ka pērn nozare nodokļos valsts kopbudžetā samaksājusi 603,25 milj. eiro, ar darba vietām nodrošinot teju 39 tūkstošus strādājošo. 29% no darbiniekiem 2021.gadā bija nodarbināti Top 25 vērtīgākajos IKT nozares uzņēmumos. Jāuzsver, ka Top 25 uzņēmumu vērtība veido 72% no nozares kopējā novērtējuma.

No sarakstā iekļautajiem 25 vērtīgākajiem IKT nozares uzņēmumiem teju pusei pamatdarbība saistīta ar datorprogrammēšanu.

Līderi investē attīstība

IKT nozares līdera SIA “Tet” novērtējums, pēc “Capitalia” aprēķiniem, pēdējā gada laikā sarucis par 10,73% līdz 527,12 milj. eiro. Pēdējos četros gados uzņēmuma vērtība pārsniedz 500 milj. eiro, savukārt 2020.gadā tā sasniedza pat 590,5 milj. eiro. “Lursoft” Multi atskaites dati rāda, ka pēc tam, kad 2020.gadā SIA “Tet” piedzīvoja apgrozījuma kritumu, pērn tas atkal audzis, sasniedzot 200,6 milj. eiro. Iepriekš SIA “Tet” apgrozījums pārsniedza 200 milj. eiro robežu tālajā 2002.gadā. Sekmīgi aizvadīt pagājušo gadu uzņēmumam izdevies, pateicoties veiksmīgai komercdarbības stratēģijai un jauno biznesa līniju attīstībai. Iesniegtajā gada pārskatā SIA “Tet” norādījis, ka pērn tas veica vērienīgus ieguldījumus pamattīkla un esošo pakalpojumu pilnveidē, kā arī jaunu risinājumu izstrādē, investējot 35,8 milj. eiro. “Tet” konsolidētais apgrozījums 2021.gadā palielinājās līdz 253,25 milj. eiro, bet konsolidētā peļņa veidoja 28,85 milj. eiro.

Otrs vērtīgākais IKT nozares uzņēmums, kuram tāpat kā SIA “Tet” izdevies saglabāt savu pozīciju topā, ir SIA “Latvijas Mobilais Telefons”. Arī tā 2020.gadā piedzīvoja apgrozījuma kritumu, savukārt pērn rādītājs atkal uzrādījis pieaugumu, sasniedzot 159,83 milj. eiro. Aizvadīto gadu telekomunikāciju uzņēmums noslēdza ar 31,02 milj. eiro lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas. Kā iesniegtajā vadības ziņojumā norādījis pati SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, pagājušā gada izaugsmi galvenokārt nodrošināja interneta patēriņa pieaugums, jaunu nākamās paaudzes pakalpojumu attīstība un aktīva uzņēmumu interese par SIA “Latvijas Mobilais Telefons” biznesa risinājumiem. Pērn uzņēmums veicis lielākās investīcijas infrastruktūrā, tīkla un tehnoloģiju attīstībā pēdējo 10 gadu periodā. Tas koncernam ļāvis nodrošināt kvalitatīvus sakarus arvien pieaugoša interneta patēriņa apstākļos un veicinājis klientu pieslēgumu skaita un apgrozījuma pieaugumu.

Pieci jaunpienācēji

“Lursoft” izpētījis, ka jaunāko Top 25 vērtīgāko IKT nozares uzņēmumu topu nācies atstāt pieciem uzņēmumiem no 2020.gada līderu saraksta, tā dodot vietu jaunpienācējiem. No tiem visaugstāk izdevies ierindoties pirms septiņiem gadiem reģistrētajam SIA “Twigex”, kas vēl līdz aizvadītā gada oktobrim bija zināms kā “Geminent EU”. “Lursoft” dati rāda, ka 2020.gadā SIA “Twigex” piedzīvoja strauju apgrozījuma kāpumu. Vēl 2019.gadā uzņēmums apgrozīja mazāk nekā 30 tūkst. eiro, bet 2020.gadā tā apgrozījums kāpa jau līdz 5,2 milj. eiro. Tikpat straujš bija arī peļņas pieaugums, kas palielinājās līdz 4,76 milj.eiro. Jaunāko pārskatu par 2021.gadu pētījuma sagatavošanas brīdī SIA “Twigex” vēl nebija iesniedzis, taču VID publiskotie dati rāda, ka pagājušajā gadā būtiski audzis uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms (796,49 tūkst. eiro), kā arī palielinājies darbinieku skaits.

Jānorāda, ka SIA “Twigex” ir viens no astoņiem vietējā kapitāla uzņēmumiem, kas iekļuvuši Top 25 vērtīgāko IKT uzņēmumu skaitā.

Jaunpienācēji Top 25 vērtīgāko IKT nozares uzņēmumu sarakstā vēl bez SIA “Twigex” ir SIA “Atea Global Services”, SIA “Baltcom”, AS “Mapon” un AS “Balticom”.

Savukārt no iepriekšējā gada līderiem sarakstu nācies atstāt SIA “Solar support services”, SIA “PMPC”, SIA “Brilliant Telecom”, SIA “Baltik IT” un SIA “Forticom”.

Lielākie darba devēji

“Lursoft” pētījums atklāj, ka vērtīgāko IKT nozares uzņēmumu Top 25 sarakstā savas pozīcijas saglabājuši ne tikai 1. un 2. vietā esošie uzņēmumi, bet arī SIA “Evolution Latvia”, kas ir trešais vērtīgākais uzņēmums nozarē.

Atšķirībā no SIA “Tet” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, tiešās translācijas studiju pakalpojumu nodrošinātājam SIA “Evolution Latvia” jaunākajā vērtīgāko uzņēmumu topā izdevies savu novērtējumu nedaudz kāpināt. Tas sasniedzis 226,71 milj. eiro. Jānorāda, ka pagājušajā gadā SIA “Evolution Latvia” sasniedza savas darbības laikā lielāko apgrozījumu un peļņu. Uzņēmums 2021.gadā apgrozīja 94,33 milj. eiro un nopelnīja 8,38 milj. eiro. Pagājušajā gadā SIA “Evolution Latvia” turpināja ieguldīt studijās un tehniskā aprīkojuma uzlabošanā un nomaiņā. Kopējais ieguldījums 2021.gadā bija 831 tūkst. eiro nomātajās telpās un 3,6 milj. eiro tehniskajā aprīkojumā. Vadības ziņojumā SIA “Evolution Latvia” norādījis, ka izaugsme turpināsies arī šogad, kā rezultātā palielināsies arī sniegto pakalpojumu apjoms. Jānorāda, ka no Top 25 sarakstā iekļuvušajiem vērtīgākajiem IKT nozares uzņēmumiem SIA “Evolution Latvia” pērn bijis lielākais darba devējs, kopumā ar darba vietām, balstoties uz VID sniegto informāciju, nodrošinot 2878 darbiniekus.

Otrs lielākais darba devējs ar 1864 strādājošajiem no sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem pērn bija 7. pozīcijā esošais SIA “Euro Live Technologies”.

Bez abiem iepriekšminētajiem uzņēmumiem vairāk nekā 1000 darbinieki pērn bijuši arī SIA “Tet” un SIA “Tieto Latvia”. Tikmēr “Capitalia” veidotais saraksts apliecina, ka vērtīgāko uzņēmumu sarakstā iespējams iekļūt ne tikai lielām kompānijām, kuras jau ierasts redzēt dažādu lielāko un vērtīgāko uzņēmumu sarakstos, bet arī uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits mērāms vien dažos desmitos strādājošo, vai pat nepārsniedz 10 cilvēku kolektīvu, kas noteikti ir viena no IKT sektora priekšrocībām – spēt radīt augstas pievienotās vērtības produktus. Tā, piemēram, jau iepriekšminētais saraksta jaunpienācējs SIA “Twigex” pagājušajā gadā bija darba devējs vien 8 darbiniekiem, tāpat arī topa 8. pozīcijā esošais SIA “Estoty”, kas nodarbojas ar aplikāciju (spēļu) izstrādi viedtālruņiem, pērn nodarbināja 10 darbiniekus.

Straujš izrāviens

“Lursoft” apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā gadā publisko iepirkumu konkursos uzvarējuši vien septiņi no TOP 25 sarakstā iekļautajiem vērtīgākajiem IKT nozares uzņēmumiem. Vissekmīgāk šajā ziņā 2021.gadā veicies SIA “Tet”, kas uzvarējis 44 iepirkumu konkursos, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” – 26, bet SIA “DPA” – 24.

Atšķirībā no citām nozarēm, kurās vērtīgāko uzņēmumu sarakstos pārstāvētas arī pašvaldības ārpus Rīgas, starp vērtīgāko IKT nozaru uzņēmumiem tikai SIA “C.T.CO” reģistrēts ārpus galvaspilsētas. Kopš 2016.gada 6. vērtīgākais IKT nozares uzņēmums SIA “C.T.CO” savu juridisko adresi reģistrējis Ķekavas novadā.

Viens no līderiem ar straujāko vērtības pieaugumu jaunākajā topā ir AS “Printful Latvia”, kuru “Capitalia” 2021.gadā novērtējis ar 164,84 milj. eiro. Gada laikā uzņēmuma vērtība augusi par 214,31%, kas tam ļāvis jaunākajā topā pakāpties par 2 pozīcijām. Kopš uzņēmuma reģistrēšanas 2017.gadā tā apgrozījums ik gadu būtiski palielinājies, 2020.gadā sasniedzot jau 47,24 milj. eiro. Pēc VID publiskotās informācijas, aizvadītajā gadā AS “Printful Latvia” nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 7,98 milj. eiro.

Pērn IKT nozare nodokļu maksājumos kopumā samaksāja 603,25 milj.eiro, no tiem 196,04 milj. eiro – Top 25 sarakstā iekļautie vērtīgākie nozares uzņēmumi.