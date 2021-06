Noskaidrots, kas nosaka iedzīvotāju alus izvēli Jāņos

Latvijā nepilnai pusei jeb 42% sabiedrības galvenais kritērijs Jāņu alus izvēlē ir garša. Tikmēr katrs ceturtais no aptaujātajiem cilvēkiem atzīst, ka viņa izvēli nosaka iepriekšēja lietošanas pieredze un ražotājs, noskaidrots dzērienu ražotāja "Cēsu alus" un kompānijas "Norstat" veiktajā pētījumā.

Pētījumā arī secināts, ka 22% iedzīvotāju alu Jāņos izvēlas, izvirzot par prioritāti cenu. Katrs piektais no aptaujātajiem cilvēkiem dod priekšroku vietējam alum, gandrīz tikpat jeb 19% sabiedrības svarīgākais kritērijs ir atlaide un akcija. Katrs desmitais jeb 13% respondentu uzmanību pievērš zīmolam. Savukārt 6% iedzīvotāju Jāņos alu izvēlas, pamatojoties uz draugu atsauksmēm, ieteikumiem un alus sastāvu, bet vien 3% sabiedrības nozīmīgs ir dizains.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 13% cilvēku par īstu Jāņu alu uzskata kviešu alu. Katrs desmitais jeb 11% respondentu atzīst, ka īstais Jāņu alus ir gan klasiskais gaišais lāger tipa alus, gan medalus. Savukārt 8% iedzīvotāju īstu Jāņu alu saista ar rudzu alu. Vien 5% sabiedrībā par piemērotāko alu Jāņos min porteri, bet 4% cilvēku – bezalkoholisko alu.

Tāpat secināts, ka kviešu alus segmentā lielāko atbalstu veido 18% cilvēku vecumā no 18 – 29 gadiem, bet auditorijā no 50 – 59 gadiem tikai 8% respondentu. Lāger tipa alu par īstu Jāņu alu visvairāk jeb 16% iedzīvotāju uzskata vecumā no 40 – 49 gadiem, kamēr vecumā no 18 – 29 gadiem līdzīgi domā tikai 5% aptaujāto. Viņu vidū populārāks ar 17% ir medalus, kamēr to par īstu Jāņu alu uzskata vien 8% sabiedrības vecumā no 50 – 59 gadiem.

Skatoties tendences reģionos, garšu par svarīgāko kritēriju Jāņu alus izvēlē veido nepilna puse jeb 46% Pierīgas iedzīvotāju, kamēr Latgalē tas ir svarīgi aptuveni trešdaļai jeb 36% aptaujāto. Iepriekšējā lietošanas pieredze ir būtiska arī trešdaļai jeb 33% respondentu no Vidzemes, taču Latgalē šāds kritērijs nosaka Jāņu alus izvēli katram piektajam jeb 22% cilvēku. Cenai vislielāko uzmanību ar 29% respondentu pievērš Kurzemē, taču mazāk jeb 16% iedzīvotāju tas ietekmē alus izvēli Vidzemē. Atlaide un akcija par prioritāti izvirzīta 21% Pierīgas iedzīvotāju, bet mazāk populāra atbilde ir 14% cilvēku no Vidzemes. Ražotājs ir svarīgs trešdaļai cilvēku no Zemgales, kamēr Vidzemē attiecīgais kritērijs ir nozīmīgs katram piektajam respondentam. Vietējo alu aktīvāk jeb 23% cilvēku izvēlas Pierīgā, savukārt Zemgalē to dara vien katrs desmitais jeb 13% aptaujāto.

Aptauja veikta šā gada maijā, intervējot 1007 Latvijas iedzīvotājus 18 – 74 gadu vecumā.