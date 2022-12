Noteikts šā gada labākais iepakojums Latvijā

Noslēdzies nacionālais konkurss "Labākais iepakojums Latvijā 2022", ekspertu žūrijai nolemjot uzaicināt piedalīties Pasaules Iepakojuma organizācijas konkursā "WorldStar for Packaging" 2023. gadā SIA "Stora Enso Packaging" ar iepakojumu grāmatai "Brīnumu Diena", ziņo Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja.

Konkursu kopš 1996. gada organizē Latvijas Iepakojuma asociācija. Šogad konkursā piedalījās 20 konkursanti ar 37 iepakojumiem un iepakojumu sērijām.

Konkursam tradicionāli ir no vairāki posmi, kuros darbus vērtē gan patērētāji, gan nozares profesionāļi. Septembrī starptautiskās izstādes "Riga Food" apmeklētāji balsoja par iesniegtajiem darbiem, bet oktobrī un novembrī – interneta lietotāji, ekspertu žūrija, konkursa atbalstītāji. Žūrijas savus vērtējumus noteica atbilstoši konkursa Nolikumam definētajiem kritērijiem: konstrukcija, forma, dizains, funkcionalitāte, kopiespaids, realizācijas kvalitāte u.c.

Ekspertu žūrija šogad nolēma nepiešķirt konkursa galveno balvu, bet uzaicināt piedalīties Pasaules Iepakojuma organizācijas konkursā "WorldStar for Packaging" 2023. gadā SIA "Stora Enso Packaging" ar iepakojumu grāmatai "Brīnumu Diena".

Augstākos rezultātus konkursā ieguvuši:

• kategorijā "Tirdzniecības iepakojums pārtikas produktiem" – iepakojums zīmola "Diplomats" sardīņu konserviem no SIA "Unda";

• kategorijā "Tirdzniecības iepakojums dzērieniem" – iepakojums alum "Tērvete" (0,5 l x 6) no AS "VG Kvadra Pak";

• kategorijā "Tirdzniecības iepakojums nepārtikas produktiem" – iepakojums zīmola "Tonus Elast" produktiem no SIA "Brandbox" un iepakojums kosmētikas komplektam "Lumene" no AS "VG Kvadra Pak";

• kategorijā "Prezentācijas iepakojums" – iepakojums grāmatai "Brīnumu diena" no SIA "Stora Enso Packaging" un iepakojums zīmola "Lumene" adventes kalendāram no AS "VG Kvadra Pak";

• kategorijā "Iepakojuma palīglīdzekļi – etiķetes zīmola "Tallinn Distillery" alkoholiskam dzērienam, kas izgatavotas AS "Liepājas Papīrs".

Izstādes "Riga Food 2022" apmeklētāju visaugstāko vērtējumu saņēma iepakojums vītinātai liellopu gaļai, ko iesniedza Žanis Nikolaičenko. Savukārt patērētāju balsojumā internetā uzvarēja SIA "Lite Candles" iepakojums svecei "Lite".

Savu vērtējumu sniedza arī konkursa atbalstītāji.

Visvairāk atzinību četrās kategorijās saņēma SIA "Unda" iepakojums zīmola "Diplomats" sardīņu konserviem. No dalībniekiem visvairāk balvu ieguva AS "VG Kvadra Pak":

Nacionālais konkurss par labāko iepakojumu notiek katru gadu, un savus darbus var pieteikt iepakojuma pasūtītāji, dizaineri, iepakojuma izgatavotāji, iepakotāji un preču izplatītāji.

Latvijas Iepakojuma asociācija ir biedrība, kurā apvienojušies Latvijas uzņēmēji – iepakojuma ražotāji, tirgotāji, lietotāji, eksperti.