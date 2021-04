Notikušas izmaiņas 'SEB bankas' valdes sastāvā Latvijā

No 7. aprīļa izmaiņas apstiprinātas "SEB bankas" valdes sastāvā – "SEB bankas" Kreditēšanas pārvaldes vadītājs Māris Larionovs pievienosies bankas valdei un uzņemsies atbildību par AML un darbības atbilstības jomu. Savukārt līdzšinējais atbildīgais par šo jomu, valdes loceklis Kārlis Danēvičs (attēlā), turpmāk vadīs kredītu un risku kontroles jomu, informē banka.

Jauno valdes sastāvu apstiprinājusi Eiropas Centrālā banka un SEB bankas padome.

Pašreizējais valdes locekli Erki Pugals, kurš līdz šim atbildēja par kredītu un risku kontroles jomu, turpinās darbu kreditēšanas jomā "SEB bankas" grupā.

"SEB bankas" valde Latvijā darbojas sešu cilvēku sastāvā: valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere, Lielo uzņēmumu apkalpošanas biznesa vadītājs Ints Krasts, Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas biznesa vadītājs Arnis Škapars, par AML un darbības atbilstību atbildīgais valdes loceklis Māris Larionovs, par kredītu un risku kontroles vadību atbildīgais valdes loceklis Kārlis Danēvičs un finanšu direktors Kristaps Strazds.

Larionovs strādā "SEB bankā" vairāk nekā 27 gadus un ieņēmis dažādus vadošus amatus gan kreditēšanas, gan bankas privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas struktūrvienībās. Pēdējos deviņus gadus viņš vadīja vadīja Kreditēšanas pārvaldi.

Larionovs ieguvis profesionālo maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, pabeidzis arī augstākā līmeņa vadītāju profesionālās izglītības programmu Vallenberga institūtā un Zviedrijas Līderības attīstības programmu "Art of Execution". No 2014. gada viņš ir AS "Kredītinformācijas birojs" uzraudzības padomes loceklis.

Foto: Publicitātes foto

Attēlā: Larionovs.

Danēvičs "SEB bankā" strādā vairāk nekā 17 gadus un vadījis dažādas jomas un struktūrvienības, ievēlēts valdē 2014. gadā. Pēdējos divus gadus viņš bija atbildīgais valdes loceklis par AML un darbības atbilstības jomu un ir īstenojis vērienīgus pārmaiņu procesus. Laikā no 2017. līdz 2019. gadam Danēvičs bija atbildīgais valdes loceklis par kredītu un risku kontroles jomu – turpmāk šīs jomas atkal būs viņa pārraudzībā.

Danēvičs ieguvis maģistra grādu (MBA) uzņēmējdarbības vadībā un finansēs Rīgas Biznesa skolā, studējis finanses Banku augstskolā un ekonomikas politiku Latvijas Universitātē. Tāpat apguvis augstākā līmeņa vadītāju profesionālās izglītības programmu Vallenberga institūtā. Danēvičs darbojas arī dažādās organizācijās – viņš ir Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta valdes loceklis un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētājs.

"SEB bankas" valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere norāda, ka AML un darbības atbilstības, kā arī kredītu un risku kontroles jomas ir starp būtiskākajiem "SEB bankas" un visas finanšu nozares stūrakmeņiem. "Raugoties nākotnē, ir skaidrs, ka mērķtiecīgi jāstrādā, lai Latvijas sasniegto AML un darbības atbilstības jomā novērtētu arī starptautiskie partneri un investori, tāpat – lai kredītu un risku kontroles jomā mēs spētu būt soli priekšā pārmaiņām."