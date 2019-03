'Olainfarm' akcionārs aicina ierasties uz akcionāru sapulci 1. aprīlī; padomes loceklis – neļauties dezinformācijai

AS "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafarm" aicina akcionārus nepakļauties AS "Olainfarm" valdes un padomes nelikumīgajām darbībām un ierasties uz iepriekš izsludināto akcionāru sapulci, kas sasaukta 2019. gada 1. aprīlī, informē uzņēmums "Olmafarm". Savukārt "Olainfarm" padomes loceklis Mārtiņš Krieķis teic, ka "Olainfarm" aicina akcionārus neļauties dezinformācijai un nepiedalīties reideru organizētā mēģinājumā ieviest haosu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Uzņēmumā "Olmafarm" uzskata, ka "Olainfarm" valde, acīmredzot, ir pakļāvusies padomes nelikumīgam spiedienam un, klaji ignorējot normatīvos aktus, publiskojusi paziņojumu par akcionāru sapulces atsaukšanu. Šāds paziņojums atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam ir uzskatāms par tirgus manipulāciju un krimināli sodāma rīcība. Valdei nav tiesību atcelt pēc akcionāra pieprasījuma sasauktu akcionāru sapulci, savukārt akcionāra īpašuma tiesības uz akcijām pierāda ieraksts finanšu instrumentu kontā, nevis tendenciozi un apzināti nepatiesi interpretēts akcionāru saraksts.

SIA "Olmafarm" aicina visus AS "Olainfarm" akcionārus ierasties uz akcionāru sapulci, kas sasaukta 2019. gada 1. aprīlī plkst. 11.00 un izskatīt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus saskaņā ar 9. janvāra paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces norisi. Lūdzam akcionārus līdzi ņemt izrakstu vai izziņu no finanšu instrumentu konta pēc stāvokļa uz 2019. gada 22. marta dienas beigām, tādējādi likumīgā veidā apliecinot savas tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē.

Savukārt "Olainfarm" padomes loceklis Mārtiņš Krieķis teic, ka "Olainfarm" aicina akcionārus neļauties dezinformācijai un nepiedalīties reideru organizētā mēģinājumā ieviest haosu vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Viņš norāda, ka Beļēviča un Velmers, izplatot aicinājumu rīkot prettiesisku akcionāru sapulci, acīmredzami darbojas to personu interesēs, kuras faktiski jau ir iegādājušās divu "Olainfarm" mantinieču akcijas, ar mērķi aizmuguriski sagrābt varu uzņēmumā. Šāda rīcība ir pretēja gan Valērija Maligina pēdējai izteiktajai gribai, gan arī klaji ignorē akciju sabiedrības valdes vienbalsīgi pieņemto lēmumu.

"Šīs personas raksturo ļaunprātīga politiskās ietekmes izmantošana un spiediena izdarīšana uz valsts institūcijām, tostarp Uzņēmumu reģistru, lai panāktu nelikumīgu lēmumu reģistrēšanu un tādējādi sagrautu "Olainfarm" reputāciju. Šīs rīcības mērķis ir samazināt uzņēmuma vērtību un padarīt to par vieglu laupījumu ar Krieviju saistītiem spekulantiem un izsaimniekotājiem," skaidro Krieķis.

Jau vēstīts, ka zāļu ražotāja "Olainfarm" valde atcēlusi 1. aprīlī plānoto akcionāru ārkārtas sapulci, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Paziņojumā teikts, ka šī gada 4. janvārī "Olainfarm" valde, pamatojoties uz personu, kuras norādīja sevi kā "Olainfarm" mazākuma akcionārus un kuriem būtu tiesības pieprasīt akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu, izsludināja sapulces sasaukšanu 1. aprīlī.

"Olainfarm" valde informē, ka, pārbaudot akcionāru sarakstus, ir atklājies, ka 4. janvāra pieprasījumam nav juridiska pamata, jo pieprasījumu parakstījušās personas nav "Olainfarm" akcionāri un neatrodas uzņēmuma akcionāru reģistrā. Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, "Olainfarm" valde neved savu akcionāru reģistru, to pēc pieprasījuma apkopo un izsniedz Latvijas Centrālais depozitārijs, piebilsts paziņojumā.

"Olainfarm" valde uzskata, ka akcionāru ārkārtas sapulces norise 1. aprīlī ir nepamatota, un "Olainfarm" atceļ izsludināto sapulci. "Olainfarm" valdes lēmums daļā par sapulces sasaukšanu atzīstams par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža.

Informācija par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu tiks publicēta nekavējoties pēc 2018. gada revidētā finanšu pārskata sagatavošanas.

Paziņojums saistīs ar Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes un Nikas Saveļjevas tiesībām lūgt sasaukt kompānijas akcionāru ārkārtas sapulci.

Baldere-Sildedze norādīja, ka par faktu uzzināja tikai žurnālistu zvana saņemšanas brīdī, tāpēc plašāku komentāru patlaban sniegt nevar. Vienlaikus viņa piebilda, ka šāds lēmums liecina, ka "Olainfarm" valde ir pilnīgā uzņēmuma padomes pakļautībā un neizprot Komerclikuma nozīmi.

Arī Saveljevas advokāts Haralds Velmers norādīja, ka pagaidām plašākus komentārus nesniegs, jo vispirms vēlas sazināties ar Saveljevu, lai saprastu, ko viņa kliente domā par šo paziņojumu. Velmers gan piebilda, ka "Olainfarm" valde atbild par savu rīcību, un tas ir noteikts Komerclikumā.

Kā ziņots, "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Pāvels Rebenoks apšauba Balderes-Sildedzes un Saveļjevas tiesības lūgt sasaukt kompānijas akcionāru ārkārtas sapulci, taču abas akcionāres uzskata, ka tā ir viltus informācijas izplatīšana.

Rebenoks sacīja, ka pirms ikvienas akcionāru sapulces no biržas depozitārija tiek pieprasīta informācija ar akcionāru sarakstu. Tādējādi viņa rīcībā esot vairāki dokumenti, tostarp akcionāru saraksti, kas datēti 2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 11. martā, kuri liecinot, ka Saveljevai un Maliginai nepiederot neviena akcija, kas liekot apšaubīt viņu šogad janvārī izteikto lūgumu par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu.

Tikmēr Baldere-Sildedze un Velmers Rebenoka pausto nosauca par viltus informāciju, jo viņām joprojām piederot uzņēmuma akcijas. Baldere-Sildedze kompānijas padomes priekšsēdētāja pausto nodēvēja par muļķībām. Viņa arī atzina, ka šādas informācijas izplatīšana viņu satrauc, tāpēc viņa vērsīsies "Nasdaq Riga".

Tāpat Velmers sacīja, ka Saveļjeva joprojām ir uzņēmuma akcionāre. Vienlaikus advokāts izteica bažas, ka uzņēmums veido augsni, lai nepieļautu akcionāru sapulces notikšanu, kas liek domāt par "neveselīgiem signāliem" no uzņēmuma puses.

Vēstīts, ka "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 1. aprīlī plānoja lemt par izmaiņām padomes sastāvā – akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā iekļauti jautājumi par padomes vēlēšanām, par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, kā arī par revīzijas komitejas atsaukšanu, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

Patlaban "Olainfarm" padomē strādā Rebenoks, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un "Olainfarm" bijušā īpašnieka Valērija Maligina, kurš mira 2017. gada decembrī, vecākā meita Irina Maligina.

Minētā akcionāru ārkārtas sapulce sasaukta pamatojoties uz 8. janvārī saņemto Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Balderes-Sildedzes un Maligina meitas Saviļjeva pieprasījuma.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.