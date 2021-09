'Olainfarm' nesaskata izdevīgumu kļūt par vakcīnu līgumražotāju

Zāļu ražotāja AS "Olainfarm" patlaban nesaskata izdevīgumu kļūt par vakcīnu līgumražotāju, lai gan izpēte par iespējamo vakcīnas rūpnīcas projektu tiek turpināta, sacīja "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Jānis Buks.

Viņš uzsvēra, ka "Olainfarm" vakcīnu ražotnes projekts ir dzīvs, un uzņēmumā joprojām tiek analizēti šī projekta potenciālie ieguvumi un negatīvie aspekti.

Jautāts, vai šī analīze tiek veikta kopā ar citiem Latvijas farmācijas uzņēmumiem, Buks atbildēja noliedzoši, piebilstot, ka "Olainfarm" pašlaik vairāk fokusējas uz darbu uzņēmuma iekšienē.

"Ja mums būtu jākļūst tikai par vakcīnu līgumražotāju, kas vienkārši izpilda "Pfizer" vai "AstraZeneca" pasūtījumu, tad tas mums nav izdevīgi un interesanti. Pašlaik mēs skatāmies plašāk un vērtējam savas iespējas arī citos segmentos, piemēram, biotehnoloģiju segmentā. Protams, tas ir daudzu gadu process, tas ir projekts uz sešiem astoņiem gadiem, bet tā ir nākotne," teica Buks.

Jautāts, ko "Olainfarm" darīs, ja citi Latvijas ražotāji gribēs attīstīt vakcīnu līgumražošanu, Buks sacīja, ka gadījumā, ja projektā redzēs izdevīgumu "Olainfarm", uzņēmums noteikti piedalīsies. "Taču tikai līgumražošanā mēs izdevīgumu neredzam. Turklāt, ja mēs skatāmies uz prognozēm, tad Covid-19 nākotne nav pārāk spoža. Agrāk vai vēlāk šī pandēmija beigsies. Izveidot ārkārtīgi dārgu ražotni vienam produktam, kurš, iespējams, pēc trim gadiem vairs nebūs aktuāls, nav īsti prātīgi," sacīja Buks.

Viņš piebilda, ka ražošanā varētu uzreiz fokusēties uz veselu vakcīnu portfeli, piemēram, pret encefalītu, gripu un citām, taču pirms to darīt, tas viss ir jāizpēta. "Nevar kāpt iekšā upē, ja nezini, kas atrodas zem ūdens virsmas. Šajā nozarē no sākuma ir jāveic ļoti detalizēta analīze, un tikai tad var spert nākamo soli. Būt par viena produkta līgumražotāju mums pilnīgi noteikti nav interesanti. Par citiem risinājumiem ir jākalkulē, vai tas ir ekonomiski izdevīgi. Ja jā, tad mēs to darīsim," sacīja Buks.

Iepriekš 2021.gada martā apņemšanos iesaistīties Covid-19 vakcīnu ražošanā pauda lielākie Latvijas medikamentu ražotāji - "Grindeks", "Olainfarm" un "Pharmidea", pamatojoties uz biotehnoloģijām un gēnu terapijas tehnoloģijām attiecībā uz visu vakcīnu veidiem. Ekonomikas ministrija pavasarī atzina, ka potenciāli ir paredzama arī citu ieinteresēto pušu iesaistīšanās.

Jau vēstīts, ka "Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. Vienlaikus "Repharm" grupas māteskompānija "AB City" paziņojusi, ka akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā un papildus izsludinātajā akciju pārdošanas iespējā palielinājusi līdzdalību "Olainfarm" kapitālā līdz 48,1%. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.