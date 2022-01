Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cena kāpusi augšup

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cena Eiropas lielākajos tirdzniecības apgabalos pieauga, daudzviet pārsniedzot 200 EUR/MWh slieksni, informē AS ”Latvenergo”.

Lielākais pieaugums – 44% – bija Beļģijā – 228,9 EUR/MW un Vācijā/Luksemburgā – 208,3 EUR/MWh, savukārt augstākā cena – 234,7 EUR/MWh bija Francijā, kas ir par 37% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Cenas pieauga arī Austrijā un Nīderlandē.

Pagājušajā nedēļā palielinājās arī Baltijas valstu tirdzniecības apgabalu nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas – Lietuvā par 20% līdz 172,38 EUR/MWh, Latvijā elektroenerģijas cena bija 165,04 EUR/MWh, kas bija 15% pieaugums, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, Igaunijā tas bija 12% līdz 161,23 EUR/MWh. Nord Pool vidējā sistēmas cena bija 90,91 EUR/MWh, samazinoties par 26%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Cenu kāpumu Baltijas valstīs ietekmēja vēsāki laikapstākļi, tādēļ par 3% pieauga patēriņš, kā arī par 70% mazākas enerģijas plūsmas no Krievijas, par 1% samazinājās plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, bet plūsmas no Somijas pieauga par 33%. Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu galvenokārt veicināja par 62% pieaugusi vēja staciju izstrāde, kas Ziemeļvalstīs pagājušajā ceturtdienā sasniedza rekordlielu kopējo dienas izstrādi. Nedēļas pirmajā pusē Ziemeļvalstu atomelektrostaciju jaudas bija pieejamas pilnā apmērā, kad pēc neplānota atslēguma iepriekšējā nedēļā atsāka darboties Ringhals atomelektrostacijas 3. bloks Zviedrijā.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, Nord Pool reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 9 549 GWh, savukārt izstrādes apjomi kāpa līdz 10 239 GWh.

Elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā pieauga par 3% līdz 620 GWh. Latvijā patēriņš palielinājās par 5% līdz 157 GWh, Lietuvā patēriņš bija 277 GWh, kas bija par 5% vairāk, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 1% mazāks, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, patērējot 186 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 20% līdz 414 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 29% lielāka līdz 152 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 8% līdz 158 GWh, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 104 GWh, kas bija par 27% lielāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 97%, Igaunijā – 85%, bet Lietuvā 37%. Baltijas valstīs tika saražoti 67% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.