Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenas palielinājušās visā Baltijā

Latvijā un Lietuvā aizvadītās nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 15% un vienoti bija 421,02 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), "Delfi Bizness" informēja "Latvenergo". Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cena kāpa par 26%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un bija 353,74 EUR/MWh.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus turpinās elektroenerģijas pārvades sistēmas šķērsgriezumu jaudas ierobežojumi starp Igauniju un Latviju remontdarbu dēļ. Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena kāpa par 136% līdz 179,48 EUR/MWh.

"Latvenergo" skaidro, ka elektroenerģijas cenu pieaugumu aizvadītajā nedēļā veicināja vēja elektrostaciju izstrādes kritums "Nord Pool" reģionā par 42%, energoproduktu un oglekļa emisijas kvotu cenu kāpums, kā arī Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas īpatsvara samazinājums līdz 87% no kopējās uzstādītās. Baltijas nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas ietekmēja par 3% zemāka elektroenerģijas izstrāde, kā arī par 13% zemākas enerģijas plūsmas no Somijas, un par 6% zemākas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga, un kopā tika patērēta 6551 GWh, bet izstrādes apjomi mēreni samazinājās līdz 6916 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1% līdz 482 GWh. Latvijā kopā patērētās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 1% un bija 120 GWh. Tikmēr Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija 137 GWh, tas bija par 2% lielāks nekā iepriekšējā nedēļā. Lietuvā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1%, kopā tika patērētas 225 GWh.

"Latvenergo" arī secinājis, ka Baltijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 3% līdz 218 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjomi kritās par 15% līdz 32 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 6% līdz 111 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 75 GWh, kas bija par 7% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 27%, Igaunijā – 81%, bet Lietuvā 33%. Baltijas valstīs tika saražoti 45% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.