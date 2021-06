Pandēmijas ietekmē biežāk raugās īres namu virzienā

Investori un attīstītāji aktīvāk iesaistās Rīgas dzīvojamo platību īres tirgū. To veicina gan jaunais īres likums, gan komercīpašumu segmentu vājās puses, kas izpaudušās pandēmijas ietekmē.

"2020. gada pavasarī pandēmijas radītā situācija bija bezprecedenta gadījums lielākajai daļai pasaules iedzīvotāju. Tā, protams, atstāja arī paliekošu ietekmi uz Rīgas īpašumu tirgu, galvenokārt skarot biroju un tirdzniecības sektorus, mazāk ietekmējot dzīvojamās platības. Ilgtermiņa īres dzīvokļu piedāvājums pieauga uz īstermiņa īres dzīvokļu pieprasījuma samazināšanās rēķina, interese par īres dzīvokļiem nav mazinājusies. Tāpat arī investīciju fondu interese par profesionāli funkcionējošiem īres namiem pēdējā gada laikā ir tikai augusi," komentē "CBRE Baltics" vecākais tirgus analītiķis Mārtiņš Grīnbergs.

Raugoties vēsturē, Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā strauji attīstījās rūpniecība, kas likumsakarīgi rezultējās augošā pieprasījumā pēc mājokļiem. Izmantojot augošo pieprasījumu, būvnieki un tā laika attīstītāji aktīvi iesaistījās īres namu būvniecībā, viņš atgādina, velkot paralēles ar šodienu: "Ir pagājuši 100 gadi un tirgū novērojam līdzīgu situāciju, tikai vieglo rūpniecību un ražošanu ir nomainījušas citas, mūsdienās aktuālas nozares – finanses, apdrošināšana, informācijas un komunikāciju pakalpojumi u.c., kas uz Rīgu ved jaunus speciālistus no pārējās Latvijas."

Analītiķis atsaucas uz "Eurostat" statistikas datiem, ka vidēji Eiropā 30.8% iedzīvotāju dzīvo īrētā īpašumā, savukārt Latvijā īrnieku īpatsvars veido vien 19.8% (2019. gada informācija). Tas ir vairāk nekā mūsu kaimiņvalstīs, un tendences liecina, ka, attīstoties valstu ekonomikām un pieaugot kopējai migrācijai, pieprasījums pēc īres dzīvokļiem palielinās.

Dažādo ieguldījumus

Turklāt iepriekšējais gads attīstītājiem un investoriem ir skaidri izgaismojis komercīpašumu sektora vājās puses. Lai diversificētu savus nekustamā īpašuma ieguldījumu portfeļus, investori izrāda lielāku interesi par īres dzīvokļu sektoru, un tas ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē kopumā, akcentē Grīnbergs.

Interesi par investīcijām īres tirgū šobrīd izrāda ne tikai pašmāju, bet arī ārvalstu investori un attīstītāji, kas saskata potenciālu šajā sektorā. Par to liecina arī fakts, ka viens no lielākajiem Eiropas apdrošināšanas uzņēmumiem "Vienna Insurance Group" ir izvēlējies Rīgu, kur investēt stabilos un kvalitatīvi veidotos īres namos, meklējot lielāku investīciju atdevi līdztekus savam pamattirgum, stāsta Grīnbergs. "Delfi Bizness" jau ziņoja, ka grupā esošā AAS "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) ir iegādājusies Rīgas daudzdzīvokļu īres namu portfeli no privātā kapitāla nekustamo īpašumu uzņēmuma "Rentējas". Tajā ir vairāk nekā 170 īres dzīvokļiem, kas atrodas septiņās dzīvojamās ēkās trīs adresēs.

CBRE kā piemērus izceļ Rīgā izceļ "Vastint Latvia", kas šobrīd sevi aktīvi piesaka īres dzīvokļu tirgū, kā arī atgādina faktu, ko daudzi nemaz nezina, ka viens no diviem projekta "Z Towers" torņiem ir atvēlēts ekskluzīvu īres dzīvokļu ekspluatācijai.

Daļa no stratēģijas

SIA "Vastint Latvia" rīkotājdirektors Romāns Astahovs apstiprina, ka "Vastint grupas" stratēģija paredz paplašināt nekustamā īpašuma portfeli, to dažādot, līdz ar to tās interešu lokā ir arī īres namu attīstība. Pirmais šāds projekts ir "Sugar House Island" Londonā, otrais – "Lindenholma" uz Rīgas un Mārupes robežas.

"Šīs stratēģijas īstenošana sakrita arī ar jauna īres likuma pieņemšanu Latvijā, kurš stājies spēkā šā gada 1. maijā. Pirms kāda brīža kļuva skaidrs, ka likums stāsies spēkā aptuveni tajā pašā laikā, kad būs pabeigta "Lindenholmas" 1. kārta, un tas ļāva mums vienu no dzīvokļu mājām un divas pilsētvillas sagatavot īres tirgum. Kopā tie ir 107 dzīvokļi un 12 apartamenti pilsētvillās. Tajos ir izmantoti īrei piemērotāki apdares materiāli (nedaudz citi, salīdzinot ar dzīvokļiem, kas ir paredzēti pārdošanai), kā arī uzstādītas virtuves, gaismekļi, plānie aizkari un veļas mašīnas. Vēl trīs kvartāla mājās 90 dzīvokļi tiek pārdoti," viņš stāsta.

Interese par īres dzīvokļiem ir, īres namu attīstība uzņēmuma skatījumā ir perspektīvs bizness. Šis ir tā pirmais projekts šajā tirgus segmentā Latvijā, taču noteikti tas nebūs vienīgais.

Astahovs atklāj, ka "Lindenholmas" pirmais īrnieks savas atslēgas saņēma tieši 1. maijā. Šobrīd kopumā ir izīrēti 11 dzīvokļi un 1 divstāvīgie apartamenti pilsētvillā, vēl ap divdesmit līgumiem tiek gatavoti.

Attīstīsies straujāk

Neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, kas palēnināja lēmumu pieņemšanas procesu nekustamā īpašuma tirgū, īres biznesu "Z Towers" projektā "Towers Construction Management" komercdirektors Andžejs Neguliners vērtē kā sekmīgu.

""Z Towers" bija gana pieprasīti, ņemot vērā, ka spējām nodrošināt superdistanci, piedāvāt dažādus pakalpojumus – veicam uzkopšanu, ēdiena piegādi, nodrošinām veļas mazgāšanu, ķīmisko tīrīšanu apģērbam un tamlīdzīgi – to, kas cilvēkiem ir nepieciešams, lai viņš neizietu no mājas ārā," viņš skaidro un piebilst, ka projekts nav klasisks īre segmenta produkts, kompānija – investors īres segmentā. "Būvējot ēku, īsti nebija domāts par īres dzīvokļiem, īpašumu bija paredzēts pārdot. Dažādu apstākļu sakritības dēļ tagad esam īres tirgū, gribam paturēt īpašumus savā kontrolē," atzīst Neguliners.

Kopumā vienā no torņiem ir 200 dzīvokļi, no kuriem 124 ir paredzēti īrei. "Covid-19 laikā neviens īrnieks nav devies projām, klienti novērtē projekta līmeni un servisu, kas varētu būt atslēgas vārds. Mēģinām izveidot jaunu "premium" segmentu," saka projekta pārstāvis. Pašlaik, pēc viņa sacītā, ir izīrēti vairāki desmiti dzīvokļu, tos īrē gan vietējie iedzīvotāji, gan ārvalstnieki. Īsti konkurentu Rīgā projektam nav. Dzīvokļi ir vieni no dārgākajiem vai pat dārgākie. Īres maksa sākas ar 1000 eiro mēnesī studijas tipa dzīvoklim līdz aptuveni 3000 eiro par dzīvokli ar trim guļamistabām.

"Jaunais īres likums mūsu darbību, lēmumus īpaši neietekmēja, taču citiem investoriem, attīstītājiem tas varētu būt kā pamudinājums sākt ieguldījumus šajā segmentā. Taču priecājamies, ka tas ir pieņemts," akcentē Neguliners.

Arī Grīnbergs atzīmē, ka, prognozējot īres namu pozitīvos attīstības scenārijus, ņemts vērā nesen izsludinātais "Dzīvojamo telpu īres likumu", kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai īres dzīvokļu tirgus attīstībai. Likuma spēkā stāšanās kopumā īres tirgu padara daudz prognozējamāku, kas ir viens no galvenajiem nosacījumiem vidēja un ilgtermiņa kapitāla investīciju piesaistīšanai. Sagaidāms, ka augošais pieprasījumus un sakārtots tiesiskais regulējums turpmāk visai strauji virzīs īres sektora attīstību, rezumē CBRE vecākais analītiķis.