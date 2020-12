Par elektroenerģijas piegādi valsts iestādēm konkurēs pieci tirgotāji

Noslēdzies VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) izsludinātais iepirkums par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā (DIS) centralizētai elektroenerģijas iegādei vairāk nekā 100 valsts sektora iestādēm, informē VNĪ.

Pēc izvērtēšanas visi pieci elektroenerģijas tirgotāji, kuri bija pieteikušies, atzīti kā kritērijiem atbilstoši un no jaunā gada iekļausies dinamiskajā iepirkumu sistēmā, informē VNĪ izpilddirektors Ojārs Valkers.

Centralizētās elektroenerģijas iegādes sistēmas ieviešana ļaus gudrāk pārvaldīt valsts līdzekļus un resursus – no 2021. gada vairāk nekā 100 valsts pārvaldes iestādes varēs ātrāk, ērtāk un ar mazāku administratīvo slogu un iespējami izdevīgākiem nosacījumiem iegādāties elektroenerģiju. No jaunā gada sākuma elektroniskajā iepirkumu platformā par elektroenerģijas piegādi valsts iestādēm konkurēs 5 tirgotāji - SIA "AJ Power", SIA "Elenger", SIA "Enefit", AS "Latvenergo" un SIA "Ignitis Latvija".

"Arī tiem elektroenerģijas piegādātājiem, kas šobrīd nav pieteikušies, ir iespēja tikt iekļautiem visas sistēmas darbības laikā, ja to kvalifikācija būs atbilstoša. Esam izstrādājuši elektroenerģijas iegādēm nepieciešamo dokumentāciju, kas iegādājoties elektroenerģiju DIS ietvaros, iestādēm ne tikai atvieglos darbu, bet arī samazinās turpmākos izdevumus. Ņemot vērā iestāžu elektroenerģijas patēriņu, pircēji tiks iedalīti divās kategorijās – vai to prognozētais elektroenerģijas patēriņš gada ietvaros ir virs vai zem 1 GWh. Tāpat arī iestādēm tiks nodrošināta iespēja izvēlēties, vai elektroenerģiju iegādāties par fiksētu cenu vai par biržas tarifu, norāda Valkers.

DIS darbosies laika periodā no 2021. gada sākuma līdz 2023. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu VNĪ kā centralizētai iepirkuma institūcijai sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru uzticēts līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošināt dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) darbību elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros centralizētai elektroenerģijas iegādei.