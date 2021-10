Par 'Emergn' valdes priekšsēdētāju kļuvis Austrālijas latvietis Pēteris Daliņš

Par digitālā biznesa pakalpojumu uzņēmuma "Emergn Global Holdings" meitasuzņēmuma AS "Emergn" priekšsēdētāju kļuvis Austrālijas latvietis Pēteris Daliņš, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēteris Daliņš ir pirmā Latvijas olimpiskā medaļnieka Jāņa Daliņa mazdēls, dzimis un audzis Austrālijā, taču, pateicoties ģimenei, saglabājis ciešu saikni ar Latviju. Vecāki un vecvecāki viņam nodevuši zināšanas par dzimteni, tās vērtībām, vēsturi, dabu un literatūru. Nozīmīga loma Pētera Daliņa dzīvē vienmēr bijusi arī latviešu kultūrai – Austrālijā viņš bijis latviešu tautas deju kolektīva dalībnieks, sestdienās apmeklējis latviešu skolu un brīvajā laikā spēlējis basketbolu kopā ar citiem Austrālijā dzīvojošiem latviešu bērniem. Pēdējos gados dziedājis arī latviešu vīru korī "Veseris". Pēteris Daliņš daudz laika ieguldījis arī Austrālijas latviešu kopienas veidošanā un attīstīšanā.

Jau kopš bērnības viņš ir vēlējies dzīvot Latvijā, lai uz savas ādas izdzīvotu reiz viņam nodoto kultūrmantojumu. 2019. gadā Pēteris Daliņš spēra soli pretī savam sapnim un kopā ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi Latvijā, lai pievienotos "Emergn" un vadītu vienu no uzņēmuma komandām, kas izstrādāja IT automatizācijas risinājumu klientam Vācijā. Pēc gada tika paaugstināts par "Emergn" globālās izstrādes vadītāju, kas sniedza iespēju iegūt plašas zināšanas un pieredzi, vadot starptautisku IT profesionāļu komandu. Kļūšana par "Emergn" valdes priekšsēdētāju Latvijā bija loģisks nākamais solis. Jaunajā amatā Pēteris Daliņš apņēmies veicināt un atbalstīt plānoto uzņēmuma izaugsi, kā arī turpināt piegādāt digitālos produktus lielākajiem Latvijas un starptautiskajiem klientiem.

"Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varu strādāt amatā, kas sniedz iespēju ietekmēt procesus, kā arī palīdzēt Latvijas darbiniekiem augt un pilnveidot savas prasmes. Izmantojot savu iepriekšējo pieredzi IT sektorā, spēju savai komandai atvērt plašāku skatu starptautiskā biznesa vidē, pretī saņemu lieliskas idejas un ierosinājumus," skaidro Pēteris Daliņš.

Viņš piebilst, ka mūsdienās daudzi patiešām spējīgi un talantīgi profesionāļi dodas strādāt ārpus Latvijas, lai veidotu veiksmīgu karjeru starptautiskā vidē, taču arī šeit ir iespējams iegūt vērtīgu, starptautisku pieredzi – "Emergn" strādā gan ar Latvijas, gan ārvalstu klientiem.

Pēteris Daliņš atzīst, ka IT nozarei Latvijā ir ievērojams izaugsmes potenciāls: "Mums ir idejas, inovācijas, uzņēmēju degsme un darba iespējas, lai palīdzētu IT nozarei attīstīties. Lai to panāktu, jāattīsta jaunie talanti un jānodrošina IT nozarē strādājošo palikšana Latvijā, ko var panākt, atbalstot izglītību, mudinot skolēnus apgūt STEM jomas, kā arī nodrošinot pasaules līmeņa darba pieredzi un karjeras izaugsmes iespējas."

Pirms darba uzsākšanas "Emergn", Pēteris Daliņš bija Austrālijas un Jaunzēlandes IT nodaļas vadītājs uzņēmumā "Asahi Beverages" (viens no lielākajiem dzērienu ražotājiem Austrālijā un Jaunzēlandē), ieņēmis ģenerāldirektora amatu uzņēmumā "Schweppes Australia", koncentrējoties uz integrētu biznesa plānošanu un pārveidošanu, kā arī pilnveidojis darba pieredzi dažādos amatos uzņēmumā "Accenture".