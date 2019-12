Par 'Olainfarm' valdes locekli iecelta Bušberga; lielākais akcionārs kategoriski iebilst

Ceturtdien, 5. decembrī, AS "Olainfarm" padome apstiprināja Elenu Bušbergu (Elena Bushberg) par uzņēmuma valdes locekli un izpilddirektori. Viņas galvenais uzdevums būs "Olainfarm" un pārstāvniecību biznesa procesu pilnveide, paaugstinot ražošanas, pārdošanas un mārketinga jomu produktivitāti un efektivitāti, lai pēc iespējas ātrāk panāktu ilgtspējīgu dabisko izaugsmi. Savukārt "Olainfarm" lielākais akcionārs SIA "Olmafram" kategoriski iebilst pret jaunu valdes locekļu iecelšanu "Olainfarm" valdē.

Bušbergai ir vairāk nekā 25 gadu profesionālā darba pieredze starptautiskos farmācijas uzņēmumos, piemēram, "Schering-Plough", "MSD" un "Abbott Laboratories". No 2015. gada Bušberga bija ģenerāldirektore uzņēmumā "Veropharm" (pieder uzņēmumam "Abbott"), kas ir viens no Krievijas vadošajiem zāļu un medicīnisko iekārtu ražotājiem. Šajā amatā viņas galvenie pienākumi (laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam) bija uzņēmuma stratēģijas izstrāde un ieviešana; uzņēmuma transformācijas procesu vadība, iekšējās kultūras veidošana, lai celtu uzņēmuma procesu efektivitāti, kā arī sasniegtu ilgtspējīgu dabisko izaugsmi un pieaugumu pārdošanas un peļņas rādītājos biznesu apvienošanas vai pārņemšanas ceļā. Bušbergai ir profesionālais maģistra grāds (Global Executive MBA) un Veselības aprūpes nozares pārvaldības sertifikāts, kas iegūts Djūka universitātes "The Fuqua School of Business", ASV.

Bušbergas īpašumā nav AS "Olainfarm" akciju, kā arī kapitāldaļas citos uzņēmumos. Bušberga uzsāks faktiskās darba attiecības uzņēmumā, tiklīdz saņems nepieciešamās formalitātes darba uzsākšanai Latvijā.

Pagājušajā nedēļā par AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētāju apstiprināja Jerūnu Veitesu (Jeroen Weites), kuram uzticēta visu uzņēmumu grupas kopējā pārvaldība un stratēģiskā attīstība, kā arī jaunu tirgus nišu izraudzīšana un noieta tirgu paplašināšana. Jāatzīmē, ka "Olainfarm" uzņēmumu grupā ietilpst tādi uzņēmumi kā AS "Olainfarm", SIA "Latvijas aptieka", SIA "Silvanols", SIA "Tonus Elast", SIA "DiaMed", SIA "OlainMed", "NPK Biotest" un SIA "Kiwi Cosmetics".

Līdz ar to "Olainfarm" valdē darbu turpina Jerūns Veitess, Lauris Macijevskis, Raimonds Terentjevs, Signe Baldere-Sildedze, Milana Beļeviča un Mārtiņš Pūriņš.

Kategoriski iebilst

"Olainfarm" lielākais akcionārs "Olmafarm" kategoriski iebilst pret jaunu valdes locekļu iecelšanu "Olainfarm" valdē un uzskata to par pretlikumīgu, turklāt norāda, ka šāda rīcība ir izšķērdīga, jo rada uzņēmumam lielu papildu finanšu slogu, ņemot vērā nepamatoti dāsnos atlīdzības nosacījumus. Akcionāram nav izprotams, kāpēc "Olainfarm" padomei nepieciešams steidzamības kārtā iecelt valdē divus jaunus papildu valdes locekļus, vienlaikus saglabājot pilnvaras personām, kurām nav nedz zināšanu, nedz pieredzes farmācijas nozares uzņēmuma vadīšanai.

"Olmafarm" valdes priekšsēdētājs Pēteris Rubenis norāda, ka "Olainfarm" padome lēmusi uzņēmuma valdē līdzās jau esošajiem tās pieciem locekļiem iecelt vēl divus – ar farmācijas nozari Krievijā cieši saistīto personu Bušbergu, kuras pieredze liela Krievijas farmācijas uzņēmuma vadībā rada aizdomas par ciešām saitēm ar Krievijas politiskajām aprindām. Šādas personas iecelšana uzņēmuma valdē pastiprina aizdomas par padomes saikni ar apšaubāmas reputācijas personu Aleksandru Šiškinu (farmācijas gigants "Zdorovje") un aiz viņa stāvošo cilvēku interesēm Latvijā. Otrs jaunieceltais valdes loceklis ir Nīderlandes pilsonis Veitess, kurš vadījis šauras nišas farmācijas kompāniju Eiropā un kuram nav pieredzes darbam "Olainfarm" stratēģiskajos eksporta tirgos.

"Padome ir lēmusi, ka Nīderlandes pilsonis Veitess tiek apstiprināts par "Olainfam" valdes priekšsēdētāju, no šīs pozīcijas atceļot Macijevski, vienlaikus saglabājot viņam gan valdes locekļa amatu, gan nemainot atalgojuma un bonusu apmēru. "Olmafarm" ieskatā uzņēmuma padome nespēj paskaidrot, kādēļ līdzšinējais valdes priekšsēdētājs zaudējis tās uzticību uzņēmuma vadībā un kādēļ viņš turpinās darbu valdē. Tāpat darbu "Olainfarm" valdē pēc padomes lēmuma turpinās Baldere-Sildedze un Beļēviča, kurām nav nedz pieredzes, nedz profesionālu zināšanu farmācijas uzņēmuma vadīšanai. Tieši Baldere-Sildedze bija persona, kas bez Jūrmalas bāriņtiesas piekrišanas savas nepilngadīgās meitas vārdā cēla prasību tiesā, kā rezultātā "Olainfarm" lielākajam akcionāram tika liegtas tiesības atcelt akcionāru uzticību zaudējušo padomi. Savukārt tieši padome šobrīd ir pieņēmusi šo lēmumu, ar ko tiek nesamērīgi palielinātās administratīvās izmaksas, kas līdz ar to samazina visiem akcionāriem izmaksājamo dividenžu summu," uzskata Rubenis.

Plāno attīstību

"Olainfarm" padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš uzsver: "Mums ir izdevies sakausēt divas uzņēmumam ļoti nozīmīgas kompetences — zināšanas par farmācijas biznesu gan Eiropas Savienības, gan arī NVS tirgos, kas uzņēmumam dos nepieciešamo papildu jaudu attīstībai un ļaus saglabāt stabilas pozīcijas esošajos noieta tirgos. Esam lepni, ka "Olainfarm" komandai pievienojas tik pieredzējuši profesionāļi. Augstākā līmeņa vadītāja atlases procesā mēs augsti novērtējām Bušbergas globālo skatu farmācijas nozares attīstībā, pieredzi mārketingā, zināšanas par NVS tirgu specifiku un ekspertīzi spēcīgu pārdošanas komandu izveidē."

Bušberga vērtē, ka "Olainfarm" ir spēcīgs, starptautisks zīmols, ko atpazīst ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, īpaši reģionā, kurā iepriekš viņa specializējusies. Viņasprāt uzņēmumam ir vēl neatklāts attīstības potenciāls, kas veido labu pamatu, lai kļūtu par īstenu Baltijas farmācijas čempionu.